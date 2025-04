Stopover: Turkish Airlines amplia programa de estada gratuita em Istambul Os passageiros que desejarem conhecer um pouco desta cidade vibrante, saindo do Brasil, são beneficiados com estadas gratuitas, desde que reservadas antecipadamente Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/04/2025 - 16h43 (Atualizado em 24/04/2025 - 16h43 ) twitter

Istambul Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, nomeada pelo Guiness World Record ® como a companhia aérea que voa para mais países no mundo, anuncia a ampliação do seu programa Stopover em Istambul, permitindo que passageiros que embarquem no Brasil, para qualquer destino que a Companhia Aérea opere, ganhe estadas gratuitas em Istambul, na Turquia. Para passageiros das Classes Executivas, são ofertadas até duas noites de hospedagem na cidade (em hotéis 5 estrelas), enquanto das Classes Econômicas são contemplados com uma noite de hospedagem (em hotéis 4 estrelas), na ida ou no retorno, desde que pré-reservadas até 72h antes do primeiro embarque e atendam as regras do benefício.

Lançado em 2017, o programa Stopover em Istambul já permitiu que mais de 221 mil passageiros em trânsito, originários de 91 países, e 235 cidades, conhecessem a rica cultura, gastronomia e história da cidade que conecta a Europa à Ásia. Entre os principais pontos turísticos visitados estão Santa Sofia, Mesquita Azul, Palácio Topkapi e Palácio Dolmabahçe, além dos passeios de barcos ou iates pelo estreito de Bósforo.

Passageiros que iniciam suas viagens de outros países como ponto de origem: Austrália, Canadá, Chile, China (Xangai, Guangzhou, Pequim), Taiwan, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul e Estados Unidos, têm direito a estadas estendidas na cidade, como novidade. Passageiros das Classes Executivas passam a contar com três noites de hospedagem (antes eram duas, assim como a regra que se aplica para quem inicia a viagem no Brasil), e os das Classes Econômicas com duas noites (antes era uma estada), podendo aproveitar mais tempo de permanência em Istambul.

Regras do Programa:

Para utilizar o benefício, os passageiros devem ter uma conexão de, pelo menos, 20 horas em Istambul, fazer o uso da facilidade na ida ou no retorno, e enviar a solicitação com no mínimo 72 horas de antecedência do voo, por e-mail, via preenchimento de formulário junto à Companhia Aérea. Caso haja alteração do horário de voo antes da emissão do voucher do hotel das estadas, a facilidade deixa de ser aplicada, assim como se houver desconfiguração das 20 horas mínimas de conexão em Istambul. Confira mais informações e regras no site: https://www.turkishairlines.com/pt-br/flights/stopover/ (PT) site da Turkish Airlines (ING).

