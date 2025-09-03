TAAG apresenta nova rota Luanda–Nairóbi em evento com entidades e clientes Ligação direta entra em operação no dia 1 de setembro, com três voos semanais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/09/2025 - 02h10 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h10 ) twitter

Nova rota Luanda–Nairóbi

A TAAG Linhas Aéreas de Angola realizou, na última sexta-feira (29), em Luanda, o evento de apresentação da sua nova rota, que vai ligar a capital angolana a Nairóbi, no Quênia. A nova ligação internacional entrou em operação na última segunda-feira, 1 de setembro de 2025, com três frequências semanais, e será operada por uma aeronave Airbus A220-300 – um equipamento moderno, altamente eficiente em termos operacionais, que oferece aos passageiros uma experiência de voo confortável e diferenciada.

O evento contou com a presença de entidades institucionais, representantes do corpo diplomático, organizações do setor da aviação civil, parceiros e clientes da TAAG, num momento simbólico de celebração e partilha. Este marco representa mais um passo significativo na trajetória de crescimento, conectividade regional e excelência comercial da companhia.

A nova rota Luanda–Nairóbi tem como objetivo fortalecer a conectividade aérea entre a África Austral e a África Oriental, posicionando a TAAG Linhas Aéreas de Angola como um agente facilitador da mobilidade regional.

O Quênia é amplamente reconhecido como uma das economias de mais rápido crescimento na África. A sua capital, Nairóbi, destaca-se como um importante hub de conexões para África, Ásia e Europa, tornando-se assim um destino estratégico no plano de expansão da TAAG para os principais centros internacionais.

‌



Esta nova ligação reforça o compromisso da TAAG em expandir a sua rede de destinos, facilitando o intercâmbio comercial, as relações diplomáticas, o turismo, a mobilidade intra-africana, bem como o tráfego intercontinental.

A introdução deste serviço direto, com uma duração aproximada de quatro horas de voo, sublinha a visão estratégica da TAAG em aproximar as geografias africanas, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a integração regional.

‌



