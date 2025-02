TAAG lança promoção de Carnaval com descontos de até 50% As compras devem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro, e a viagem deve ocorrer até 30 de junho Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 17h19 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h19 ) twitter

Linhas Aéreas Angolanas: promoção de Carnaval Divulgação TAAG

De 24 a 28 de fevereiro, a TAAG Linhas Aéreas de Angola lançará uma promoção exclusiva em comemoração ao carnaval, oferecendo até 20% de desconto em bilhetes da classe econômica e até 50% na primeira classe. A promoção é válida para todas as rotas operadas pela TAAG, incluindo as domésticas (exceto Cabinda), regionais e internacionais (exceto codeshare).

O período de venda promocional acontece de 24 a 28 de fevereiro de 2025 e os passageiros devem realizar suas viagens no período de 26 de fevereiro a 30 de junho de 2025. Os bilhetes promocionais podem ser adquiridos nos canais de vendas habituais: lojas, call center, website e agências de viagens parceiras da TAAG. Além disso, a companhia oferece a opção de parcelamento em até 4x sem juros em todos os voos com origem no Brasil. Essa opção de parcelamento está disponível exclusivamente para compras realizadas em agências de viagens.

Para aproveitar o carnaval, a TAAG oferece conexões a partir de Luanda para oito cidades do continente africano: Cidade do Cabo e Joanesburgo (África do Sul), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Windhoek (Namíbia), Maputo (Moçambique), Kinshasa (República Democrática do Congo), Ponta Negra (República do Congo) e Lagos (Nigéria). Além disso, a companhia também oferece voos para 12 províncias de Angola e para Lisboa, em Portugal.

Atualmente, os voos da companhia partem quatro vezes por semana do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Luanda, capital de Angola, às quartas, sextas, sábados e domingos. Além disso, os passageiros têm a opção de conhecer Angola com um stopover de até cinco dias, facilitado pela isenção de visto para cidadãos brasileiros, que podem permanecer no país por até 90 dias.

As informações sobre esta promoção são de responsabilidade da companhia aérea.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 12 destinos domésticos e 11 internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho da sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

