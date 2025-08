TAM Aviação Executiva inaugura novo Design Center em Jundiaí Design Center eleva a experiência do cliente com personalizações alinhadas às tendências globais Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/08/2025 - 08h01 (Atualizado em 05/08/2025 - 08h01 ) twitter

Espaço para facilitar a personalização e a reforma de aeronaves Divulgação TAM Aviação Executiva

A TAM Aviação Executiva traz mais uma novidade para o seu Centro de Serviços em Jundiaí: o Design Center, um espaço totalmente preparado para facilitar a personalização e a reforma de aeronaves, com sofisticação, conforto e conveniência.

O novo ambiente reúne diversas amostras de interiores — tecidos, couros, carpetes e costuras — facilitando a escolha de acabamentos. Nele, também é possível definir o layout da pintura da aeronave.

Para auxiliar no desenvolvimento de projetos de interiores personalizados, a TAM AE oferece, no local, uma consultoria técnica e estética especializada, que orienta na escolha de materiais, combinações e soluções com foco em conforto e harmonia do espaço interno.

De acordo com o diretor do Centro de Serviços da TAM AE, Wellington Amorim, a customização da aeronave envolve a definição de cores, materiais, texturas e acabamentos, sempre com base em tendências internacionais de design. Nosso portfólio de acabamentos premium é constantemente atualizado para refletir essas tendências e oferecer o que há de mais atual no mercado. Todos os projetos são desenvolvidos em parceria com a empresa austríaca F/LIST, fornecedora global de interiores exclusivos para aeronaves executivas.

‌



“Realizamos a reforma do interior da aeronave, com substituição de carpetes, tecidos das laterais (como Ultra Leather e camurça), poltronas (estrutura, espuma e revestimento), metais decorativos e fitas de cinto de segurança, alinhados com as necessidades e desejos dos clientes. Todo o processo é pautado na personalização, no alinhamento estético e na alta qualidade de execução.”

Caso o cliente deseje deixar sua aeronave ainda com mais identidade e sofisticação, há diversas opções de enxovais, que incluem mantas, travesseiros, jogos de cama e mesa, toalhas e almofadas — todos com possibilidade de bordado customizado.

‌



O Design Center conta ainda com um espaço equipado com jogos de luz, que permitem simular diferentes ambientes da aeronave, ajudando o cliente a visualizar como as cores e texturas dos materiais variam conforme a iluminação.

“Nosso escopo de serviços de personalização atende todas as marcas e modelos de aeronaves executivas, incluindo helicópteros, sempre oferecendo o que há de mais atualizado no mercado, com conforto e eficiência. Dessa forma, a aeronave pode realizar serviços de manutenção, upgrades, pintura e reforma de interior em um único local, trazendo comodidade ao cliente”, destaca Amorim.

‌



Além de revitalizar o interior, o cliente também pode definir o layout da pintura da aeronave e realizá-la em nossa cabine — a maior e mais moderna da aviação executiva na América Latina, equipada com sistema de exaustão, iluminação eficiente, filtragem de partículas, vedação total e a tecnologia Virtek Iris 3D, que agiliza a aplicação com alta precisão.

E quem passar pela LABACE poderá ver de perto como tudo isso funciona. A empresa levará para o evento uma versão pocket do seu novo Design Center, permitindo que clientes e visitantes façam uma imersão no espaço, entrem em contato com as amostras e materiais disponíveis e vivenciem uma experiência similar à de quem acessa o espaço em busca de projetos exclusivos e personalizados para suas aeronaves.

