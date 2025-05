TCS transforma a experiência do passageiro com soluções de IA Empresa renova por mais três anos sua aliança com a Avianca após nova parceria com a Air New Zealand Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h45 ) twitter

A Tata Consultancy Services (TCS), do ramo de TI, consultoria e soluções de negócios, quer transformar a experiência do passageiro aéreo com um conjunto abrangente de soluções digitais inovadoras. Ao aplicar tecnologias de ponta como Inteligência Artificial (IA), automação e nuvem, a TCS está capacitando companhias aéreas a otimizar operações, aprimorar o engajamento do cliente e construir um futuro mais ágil e resiliente para o setor.

Com mais de três décadas de experiência em aviação, a TCS faz parceria com algumas companhias aéreas do mundo, oferecendo abordagens lideradas pela consultoria, um portfólio de negócios com tecnologia cognitiva e serviços de tecnologia e engenharia. A TCS aproveita soluções específicas do setor, como o TCS Aviana™️, uma plataforma unificada, autônoma, digital e pronta para a nuvem para operações inteligentes de companhias aéreas.

Recentemente, a organização implementou suas soluções inovadoras em parceria com a Air New Zealand, modernizando a infraestrutura digital da companhia aérea e posicionando-a na vanguarda da inovação impulsionada por IA. A colaboração teve como objetivo aprimorar as capacidades digitais da companhia, melhorar a experiência do cliente e impulsionar a eficiência operacional em vários aspectos de seus negócios, incluindo gestão de frota, programação de tripulação e serviços de solo.

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com companhias aéreas em sua jornada para se tornarem digitalmente avançadas”, disse K. Krithivasan, CEO e Diretor Administrativo da TCS. “Com nossa expertise em aviação, combinada com nossa capacidade de impulsionar a inovação em larga escala, a TCS permitirá que as companhias aéreas estabeleçam novos padrões de referência para eficiência, sustentabilidade e engajamento do cliente.”

Como parte de seu compromisso com a transformação digital na América Latina, a TCS também renovou por mais três anos sua aliança com a Avianca. A parceria, que já dura mais de sete anos, garante a continuidade dos serviços de suporte, manutenção e desenvolvimento de aplicações em nuvem, dados e inteligência artificial, fortalecendo o papel da TCS na modernização tecnológica da companhia aérea.

