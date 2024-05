Tecnologia transforma setor de turismo e tem viajantes cada vez mais digitalizados KAYAK apresenta uma linha do tempo que explica a evolução do perfil do viajante, que tem feito o setor se tornar cada vez mais digital

Turismo: viajantes cada vez mais digitalizados (Inframerica)

Se antes se gastava semanas para planejar uma viagem consultando guias impressos, indo a agências e ligando para as companhias aéreas ou operadores turísticos, hoje quase tudo é resolvido em poucos minutos por meio de aplicativos no celular. E este atual perfil de viajante ultra conectado reserva voos, hotéis, carros e planeja seu roteiro inteiro com apenas alguns toques na tela.

Um levantamento do Ministério do Turismo mostra que os turistas conectados já são maioria no setor. De acordo com a pesquisa, somente 22% das pessoas recorrem a agências de viagens ou operadores turísticos para planejar uma viagem, enquanto 47% dos entrevistados disseram que a Internet é a primeira opção de busca sobre um destino.

Outra característica deste perfil de viajante é ser usuário de redes sociais. Não à toa, segundo o Relatório Instagram no Brasil 2024, realizado pela Opinion Box, 50% dos usuários da plataforma acompanham conteúdos de viagem e turismo através da rede.

E, para atrair esse viajante, não basta apenas oferecer preço competitivo. Diferentemente do turista de décadas atrás, que tinha o olhar voltado quase que exclusivamente ao preço da viagem, o turista conectado visualiza a experiência completa, que inclui pontos, como:

Personalização da experiência: Com o acesso a uma vasta quantidade de informações online, os turistas conectados esperam experiências turísticas altamente personalizadas e sob medida para atender às suas preferências individuais;

Com o acesso a uma vasta quantidade de informações online, os turistas conectados esperam experiências turísticas altamente personalizadas e sob medida para atender às suas preferências individuais; Compartilhamento de experiências: Compartilham suas experiências de viagem online em tempo real;

Compartilham suas experiências de viagem online em tempo real; Integração da tecnologia: O turista conectado é imediatista e está atento a todas as novas ferramentas que os ajudem a planejar viagens com mais rapidez e segurança, desde a escolha por voos, hospedagens e passeios;

Mas para eles, não é qualquer recurso que basta. “Este perfil de turista é totalmente integrado à tecnologia, em todas as fases do planejamento de uma viagem. Isso inclui uso de aplicativos com recursos que atendam suas preferências individuais. Por isso, além de um UX que permita uma ótima navegabilidade para o usuário, é necessário ter ferramentas que entreguem informações confiáveis, baseadas em dados, de forma rápida, as integrando a inteligência artificial, por exemplo”, diz Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil, principal buscador de viagens do mundo.

Digitalização no turismo (Arte - Kayak)

Viagem no tempo: a evolução na forma de fazer turismo

A estrada que trouxe os viajantes para o mundo conectado é longa. Confira alguns recursos usados por eles anos atrás e como chegaram até aqui:

Guias de viagem impressos: Forneciam informações sobre destinos, incluindo acomodações, restaurantes, atrações turísticas e dicas;

Forneciam informações sobre destinos, incluindo acomodações, restaurantes, atrações turísticas e dicas; Agências de viagem: Era mais comum o viajante recorrer a agências de viagem para ser orientado sobre seus destinos de interesse e para reservar passagens de avião, hotéis e passeios. Hoje, fazer essa consultoria online passou a ser uma das primeiras opções;

Era mais comum o viajante recorrer a agências de viagem para ser orientado sobre seus destinos de interesse e para reservar passagens de avião, hotéis e passeios. Hoje, fazer essa consultoria online passou a ser uma das primeiras opções; Mapas: Os viajantes planejavam rotas e identificavam pontos de interesse em mapas para terem uma noção do lugar que pretendiam conhecer;

Os viajantes planejavam rotas e identificavam pontos de interesse em mapas para terem uma noção do lugar que pretendiam conhecer; Boca a boca: Recomendações de amigos, familiares e colegas de trabalho eram extremamente importantes. As pessoas trocavam experiências por ligações ou mesmo pessoalmente;

Recomendações de amigos, familiares e colegas de trabalho eram extremamente importantes. As pessoas trocavam experiências por ligações ou mesmo pessoalmente; Telefones e correio: Os viajantes costumavam ligar para hotéis, companhias aéreas e outras empresas de viagens para fazer reservas. Cartas e correio eram usados para confirmar reservas e conseguir mais informações;

“Hoje, ferramentas alimentadas por IA os ajuda através de aplicativos no celular para planejar uma viagem. E amanhã, o que virá? É imprescindível que os players do setor estejam atentos às rápidas mudanças do mercado para atender as mudanças de necessidades”, diz Vedovato.

Sem tempo a perder! Confira algumas ferramentas do KAYAK que tornam o planejamento de uma viagem mais prático e econômico:

Guia Travel Hacker 2024

Para um planejamento de viagem completo, o KAYAK acaba de renovar o Guia Travel Hacker 2024, um centro de ferramentas e informações para ajudar a criar uma experiência de viagem agradável aos viajantes.

São seis ferramentas do KAYAK que ajudam a decidir os próximos destinos, salvar lugares de interesse e gerenciar o planejamento de uma viagem, além de descobrir os meses ideais para conhecer cada um deles e ser avisado sobre quando os preços baixarem para reservar. O hub também atua como um centro de conteúdo educacional, apresentando textos e vídeos para que os usuários passem a dominar estes recursos.

Conheça aqui todas as ferramentas disponíveis no Guia Travel Hacker 2024 do KAYAK.

KAYAK PriceCheck

O viajante não tem certeza se encontrou um ótimo preço? É possível comparar ofertas de voos utilizando apenas uma captura de tela com o KAYAK PriceCheck. A ferramenta, que utiliza Inteligência Artificial, permite que qualquer pessoa com o aplicativo KAYAK possa fazer upload de uma captura de tela de um itinerário de voo de qualquer site para verificar rapidamente em centenas de sites se o usuário está conseguindo um bom bilhete.

Metodologia

As características mencionadas para descrever o perfil do viajante ultra conectado são resultado de uma análise do mercado de turismo identificadas em diferentes fontes de notícias, como materiais produzidos pela imprensa, instituições e empresas de turismo, como Exame e UNAV.

SOBRE O KAYAK

KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é o principal metabuscador de viagens do mundo. Com bilhões de buscas em nossas plataformas, ajudamos as pessoas a encontrarem seus voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias perfeitos. Também auxiliamos os viajantes a negócios com a nossa solução de viagens corporativas.









