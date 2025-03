Teve voo cancelado para o aeroporto de Londres? Conheça seus direitos Incêndio no aeroporto de Heathrow na última sexta-feira (21) desviou ou cancelou mais de 1.300 voos, informa a AirHelp Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/03/2025 - 02h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 02h05 ) twitter

A AirHelp, empresa em tecnologia de viagens que oferece suporte a passageiros em interrupções de voos, relata o caos que se instalou em Heathrow, em Londres, que foi forçado a fechar o dia todo devido a um incêndio em uma estação elétrica vizinha, causando uma queda de energia. Isso marca o segundo incêndio em Heathrow em apenas um mês, após um incidente em 10 de março, quando um carro pegou fogo no túnel, interrompendo o acesso aos Terminais 2 e 3.

O London Heathrow é o maior aeroporto da Europa, com dados da AirHelp mostrando que um total de 42,8 milhões de passageiros partiram deste aeroporto de Londres somente em 2024. Esse número excede o total combinado do segundo, terceiro e quarto maiores aeroportos do Reino Unido — Manchester, Gatwick e Birmingham.

As implicações de longo alcance do fechamento de Heathrow

Devido ao tamanho de Heathrow, esse tipo de fechamento terá um impacto monumental na indústria global da aviação. Até agora, mais de 1.300 voos foram cancelados ou desviados, afetando aproximadamente 145.000 passageiros, causando um impacto em cascata em muitos outros voos pelo continente, com vários desvios para outros aeroportos europeus planejados ao longo do dia. Esses desvios incluem: Gatwick, Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e Aeroporto Shannon, da Irlanda. Com vários voos sendo até mesmo retornando a aeroportos no Canadá e nos Estados Unidos.

“Devido à interconexão de nossos hubs de viagens, os aeroportos servem como nós críticos em uma rede global. Portanto, as interrupções nos aeroportos têm enormes impactos em larga escala em todo o ecossistema da aviação. Até agora, centenas de milhares de passageiros enfrentaram cancelamentos e atrasos, causando interrupções significativas em seus planos de viagem. Os voos foram redirecionados para outros aeroportos, produzindo desafios logísticos no reposicionamento de aeronaves e tripulação. Espera-se que esse processo cause caos por vários dias, enquanto as companhias aéreas trabalham para limpar os atrasos e restaurar as operações normais”, afirma Tomasz Pawliszyn, CEO da AirHelp.

Interrupções em massa anteriores incluem o incidente Crowdstrike, que causou o cancelamento ou atraso de mais de 10.000 voos globalmente, enquanto as companhias aéreas coletivamente enfrentaram perdas de receita de US$ 860 milhões. Demonstrando as implicações de longo alcance dessas interrupções, que influenciam a economia mais ampla, as cadeias de suprimentos, ao mesmo tempo em que abalam a confiança do consumidor.

Direitos dos passageiros aéreos durante interrupções no aeroporto

Mesmo quando os incidentes estão fora do controle da companhia aérea, como neste caso, a companhia aérea ainda tem o dever de cuidado para com o passageiro. Quando os voos são cancelados, os passageiros têm direito a um reembolso total ou a um voo de substituição para o seu destino, com o qual as companhias aéreas devem ajudá-los. Os passageiros também têm direito a comida e bebida após algumas horas de atrasos, bem como acomodação se forem atrasados durante a noite.

Embora esses incidentes estejam fora do controle das companhias aéreas, como foi o colapso da Crowdstrike, esses eventos apenas aumentam a frustração dos passageiros com as viagens aéreas. Já estamos vendo o impacto nos EUA, pois algumas das principais companhias aéreas estão relatando vendas menores de passagens. Um estudo recente descobriu que os passageiros estão agora 65% mais nervosos sobre voar em comparação a antes, por causa dos acidentes recentes que ocorreram. Embora voar continue sendo incrivelmente seguro, os passageiros estão mais frustrados do que nunca.

A solução para isso é direitos aprimorados para os passageiros. Proteções para passageiros, como leis de compensação, ajudam os consumidores a se sentirem mais confiantes ao viajar. Se as companhias aéreas comunicassem aos seus passageiros que, caso ocorresse uma interrupção, eles seriam protegidos, a experiência do passageiro seria transformada. Em última análise, os direitos dos passageiros são bons para toda a indústria de viagens, devido ao impacto positivo que eles têm na confiança do consumidor. Assim, apesar da confiança do consumidor voando em um nível mais baixo de todos os tempos, as companhias aéreas têm uma oportunidade única de abordar e superar esse desafio.

Sobre a AirHelp

A AirHelp é uma empresa de tecnologia de viagens que auxilia passageiros em interrupções de voos. Desde 2013 já ajudou 2,5 milhões de passageiros a receberem indenizações em casos de atraso ou cancelamento de voo. Já são mais de 8 milhões de passageiros utilizando os benefícios do AirHelp+ e outros milhões assistidos com informações disponíveis gratuitamente em www.airhelp.com/pt-br/.

A AirHelp também está investindo num futuro mais verde, comprometendo-se a plantar uma árvore a cada 100 interrupções de voo. Até agora plantamos 75.380 árvores! Como atuamos na defesa dos direitos dos passageiros, nos preocupamos com as pessoas, e cuidar das pessoas também significa preocupar-se com o planeta.

