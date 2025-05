Timbro anuncia parceria exclusiva com Marcus Buaiz Empresário se une à trading com foco em produção de conteúdo e presença institucional em eventos-chave Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/05/2025 - 17h40 (Atualizado em 27/05/2025 - 17h40 ) twitter

Timbro: parceria com Marcus Buaiz e presença institucional em eventos-chave Divulgação Timbro

A Timbro, plataforma de comércio internacional do país, anuncia uma parceria exclusiva com o empresário Marcus Buaiz, que passa a atuar como Business Ambassador da companhia. Com trajetória empresarial nas áreas de comunicação, entretenimento, luxo, consumo e inovação, Buaiz reforçará a estratégia institucional da empresa por meio de ativações, conteúdos proprietários e participação em eventos de alto impacto.

Reconhecido por seu perfil empreendedor e por uma comunicação afinada com públicos de influência, Buaiz traz à Timbro não apenas sua experiência, mas também um portfólio relevante de conexões e audiência qualificada nas redes sociais, com forte aderência aos setores de aviação executiva, agronegócio, mobilidade, tecnologia e lifestyle premium — pilares centrais da atuação da companhia.

“O Buaiz compartilha conosco uma visão de negócios voltada à inovação, relacionamentos estratégicos e geração de valor. Atuamos em mercados que ele conhece de perto, o que torna essa aproximação natural e promissora”, afirma Bruno Russo, fundador e vice-presidente da Timbro.

Marcus Buaiz: Business Ambassador Divulgação Timbro

O calendário de ações para 2025 inclui reuniões comerciais, presenças institucionais em feiras e encontros setoriais, como o GAFFFF (Global Agribusiness Festival), o Catarina Aviation Show, a Labace, entre outros, além da produção de conteúdos institucionais e digitais com foco em posicionamento de marca e geração de oportunidades. A proposta é ampliar o alcance da Timbro entre clientes, prospects e stakeholders, fortalecendo sua presença nos temas que marcam o futuro dos negócios.

“A Timbro tem estratégia, energia e velocidade para crescer ainda mais. Estou entusiasmado com o que podemos construir juntos. O mercado precisa de conexões autênticas e soluções ágeis — e é isso que vamos entregar”, destaca Marcus Buaiz.

