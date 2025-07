Turismo no Brasil registra recorde de faturamento e cresce quase 8% em maio Setor acumula R$ 90,4 bilhões nos cinco primeiros meses do ano, valor mais alto já registrado na série histórica; crescimento é de 7% na comparação anual Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 28/07/2025 - 12h40 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h23 ) twitter

Turismo fatura mais de R$ 17 bilhões em maio Divulgação Inframerica

O Turismo nacional bateu recorde em maio, faturando mais de R$ 17 bilhões. Conforme o levantamento produzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor acumula R$ 90,4 bilhões entre janeiro e maio, o valor mais alto já registrado na série histórica, iniciada em 2012. Esse número representa um aumento de 7% na comparação anual.

Segundo a FecomercioSP, o resultado do mês revela um crescimento sólido e disseminado do Turismo, já que apresentou uma tendência positiva para a maioria dos Estados e em todas as regiões do País. Esse desempenho reafirma o setor como um importante vetor de desenvolvimento econômico e crescimento nacional.

Em maio, o Turismo foi incrementado pelo feriado do Dia do Trabalhador, que favoreceu viagens de lazer, e quatro semanas com dias úteis, que beneficiaram as viagens corporativas — atividade relevante para o faturamento do setor.

Como consequência, todos os grupos analisados pelo levantamento registraram crescimento no mês. O destaque, em termos de peso para o resultado geral, foi o transporte aéreo de passageiros, que registrou faturamento de R$ 4,3 bilhões, com alta anual de 12% — gerando um adicional de R$ 460 milhões em um ano.

Em decorrência da queda nos preços médios das passagens (-13,2%, segundo o IBGE, e −3,4%, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil — Anac), o setor atingiu 8,2 milhões de passageiros no quinto mês do ano, uma expansão de 14% na comparação anual. O aumento da demanda foi acompanhado por mais assentos ofertados, indicando um momento de ampliação, investimentos e resiliência das companhias, apesar dos desafios operacionais.

A maior alta do mês foi registrada pelo segmento de alojamento, crescendo 15,9% e faturando R$ 1,9 bilhão, um acréscimo de R$ 258,5 milhões em relação a maio do ano passado — número influenciado pela alta de preços, com inflação média de pouco mais de 11%, segundo o IBGE.

A FecomercioSP também considera os dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb), que apontam uma elevação de 9% na taxa de ocupação no mês, variação semelhante à da diária média. Isso indica que tanto a demanda quanto os preços seguem aquecidos no setor.

As agências de viagens, operadoras de turismo e outros serviços relacionados, por sua vez, registraram a terceira maior variação mensal, com alta de 6,4% e faturamento de R$ 1,3 bilhão. Esse resultado é considerado estratégico pela Federação, pois o segmento funciona como um termômetro para o desempenho do Turismo em médio e longo prazos.

Segundo o anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, a Braztoa, embora a maioria das compras ocorra entre um e dois meses antes da viagem, 44% são realizadas com dois meses e mais de nove meses de antecedência. Dessa forma, o faturamento do setor antecipa expectativas e tendências futuras.

Já o grupo de alimentação também apontou crescimento (4,9%), com faturamento de R$ 2,72 bilhões. A inflação da alimentação fora do domicílio, uma das principais categorias de consumo no Turismo — que acumula 7,7% nos últimos 12 meses, superando a média geral —, ajuda a explicar parte desse resultado. Além disso, o aumento do fluxo de turistas sustenta o bom resultado do segmento.

O transporte rodoviário de passageiros, excluindo o municipal, também cresceu 4,9% no mês, totalizando R$ 2,9 bilhões em faturamento. Trata-se de um meio acessível a todas as faixas de renda, sobretudo as de menor poder aquisitivo, que vem ganhando força após um período de variações modestas.

Análise regional

Como já era previsto pela FecomercioSP, o Rio Grande do Sul foi o grande destaque do mês, com um expressivo aumento de 48,6% em comparação com o mesmo período de 2024 — resultado impulsionado por uma base de comparação bastante fragilizada. Assim, a recuperação reflete, na maioria, os reflexos da retomada econômica local após eventos adversos anteriores. Por isso, a expectativa é que o Estado continue liderando o ranking nos próximos meses.

O Estado gaúcho também apresentou as maiores altas nos principais segmentos do Turismo, como transporte aéreo, hotelaria, alimentação e demais atividades relacionadas. Contudo, a despeito desse avanço relevante, o atual faturamento (R$ 770 milhões) continua abaixo do nível histórico (maio de 2023), registrando uma queda de 5,9%. Em outras palavras, mesmo com a forte recuperação, o setor ainda trabalha para retomar o patamar pré-crise.

Já São Paulo manteve a posição de liderança em termos absolutos, com faturamento de R$ 4,35 bilhões no mês, um crescimento anual de 4,6%. Outras 19 unidades federativas também registraram desempenho positivo em maio, com destaque para Bahia (12,7%), Rio de Janeiro (12%) e Amazonas (10,8%). Por outro lado, Tocantins (-7,9%), Mato Grosso (-7,5%) e Rondônia (-5,4%) sofreram as retrações mais acentuadas.

Nota metodológica

O estudo se baseia nas informações da Pesquisa Anual de Serviços, mediante dados atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do IBGE, cujos valores são corrigidos mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Foram escolhidas as atividades com relação total ou parcial com o Turismo. Para as que têm relação parcial, foram utilizados dados de emprego ou de entidades específicas para realizar uma aproximação da participação do setor no total.

Em relação aos dados regionais, a base continua sendo a PAS, mas foi adotado um procedimento estatístico distinto, de uso da proporcionalidade nacional, para encontrar a receita das atividades nos Estados e, na sequência, uma estimativa setorial para se chegar na receita operacional líquida. Apesar das estimativas segmentadas, a divulgação ficará restrita ao total, pois o objetivo é obter uma dimensão geral do setor e acompanhar o desempenho mensal. A correção monetária é feita pelo IPCA, e não pelo índice específico, tal como ocorre no volume de serviços no IBGE.

O total do faturamento das Unidades Federativas (UFs) não coincide com o total nacional do levantamento da FecomercioSP, por não contabilizar o setor aéreo. Pelo fato de não haver clareza sobre como o instituto trabalha o dado de transporte aéreo de passageiros, optou-se por não usar neste momento. Quando houver uma indicação mais clara, haverá atualização.

Sobre a FecomercioSP

Reúne líderes empresariais, especialistas e consultores para fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo. Em conjunto com o governo, mobiliza-se pela desburocratização e pela modernização, desenvolve soluções, elabora pesquisas e disponibiliza conteúdo prático sobre as questões que impactam a vida do empreendedor. Representa 1,8 milhão de empresários, que respondem por quase 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e geram em torno de 10 milhões de empregos.

