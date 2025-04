Turkish Aerospace e Embraer explorarão oportunidades de produção do E2 na Turquia Memorando visa explorar oportunidades de produção do jato E2 na Turquia Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/04/2025 - 19h24 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h24 ) twitter

A Turkish Aerospace (TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) e a Embraer (NYSE: ERJ / B3: EMBR3) assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para explorar uma potencial cooperação industrial entre as empresas.

Turkish Aerospace e Embraer: produção do E2 na Turquia

A Embraer está buscando ativamente novos fornecedores e parceiros em todo o mundo para atender à crescente demanda pelos produtos da fabricante. A Turkish Aerospace pretende alavancar suas capacidades estratégicas na fabricação e montagem de estruturas metálicas e compostas, montagem final de fuselagens, componentes, voos de teste e de produção, e pintura.

O acordo aborda a fase colaborativa entre a Embraer e a Turkish Aerospace para discussão de uma potencial parceria industrial abrangente envolvendo Pesquisa & Desenvolvimento (P&D).

O MoU foi assinado por Mustafa Gursoy, Vice-Presidente Executivo da Turkish Aerospace, e Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer durante a LAAD Defence & Security 2025, no Rio de Janeiro. Também marcaram presença na cerimônia o Vice-Presidente do Brasil e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin,; Muhammet Kasım Gonullu, Vice-Ministro da Indústria e Tecnologia da Turquia; e Şuay Alpay, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Turkish Aerospace.

“Este memorando é um marco significativo para a indústria de defesa e aeroespacial da Turquia. Buscaremos aprimorar ainda mais as nossas capacidades tecnológicas e moldar o futuro da aviação por meio da nossa colaboração com a Embraer. Ao combinar os nossos pontos fortes, não estamos apenas construindo para hoje, mas também lançando as bases para o ecossistema de aviação de amanhã,” afirma Mehmet Demiroğlu, CEO da Turkish Aerospace.

“A Embraer está entusiasmada com estas oportunidades significativas com a Turkish Aerospace. A sua experiência na fabricação e montagem aeroespacial alinha-se perfeitamente com os nossos objetivos estratégicos. Este Memorando de Entendimento marca um passo significativo para explorar soluções inovadoras e expandir a nossa presença global,” afirma Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

Sobre a Turkish Aerospace

A Turkish Aerospace (TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) é a principal empresa aeroespacial da Turquia, especializada no projeto, desenvolvimento, fabricação e integração de sistemas aeroespaciais. Com experiência abrangendo aviação militar e comercial, tecnologias espaciais e fabricação avançada de compósitos, a Turkish Aerospace desempenha um papel fundamental na inovação aeroespacial global.

A empresa desenvolve e produz uma ampla gama de plataformas, incluindo caças, veículos aéreos não tripulados, helicópteros e satélites. Com instalações de última geração e um forte foco em P&D, a Turkish Aerospace continua a expandir suas capacidades por meio de colaborações internacionais, moldando o futuro da aeroespacial com tecnologia de ponta.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Ela fabrica aeronaves para aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades integrais e agentes autorizados.

Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

