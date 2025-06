Turkish Airlines reúne líderes do turismo Encontro aconteceu na cidade urca de Izmir, no evento “Connect to Türkiye: Egeu” Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/06/2025 - 16h30 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Turkish Airlines: encontro sobre turismo Divulgação Turkish Airlines

A Turkish Airlines, companhia reconhecida como a que voa para mais países no mundo, de acordo com o Guinness World Record®, segue promovendo encontros entre os principais players do setor turístico com o objetivo de valorizar as riquezas culturais da Turquia. A segunda edição da série “Connect to Türkiye” no país foi realizada na antiga cidade de Éfeso, em Izmir (Turquia) – um Patrimônio Mundial da UNESCO.

Antes do evento em Éfeso, a companhia aérea organizou visitas nas regiões de Afyon e Denizli, levando cerca de 200 executivos de alto escalão de operadoras de turismo, vindos de 90 cidades ao redor do mundo, para apresentar destinos que podem ser ainda mais explorados na Turquia.

O presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, comentou sobre a iniciativa: “gostaríamos de agradecer a todos os parceiros, agências de viagens e profissionais do setor que se juntaram a nós. Ao promovermos a riqueza cultural da Turquia e seus encantos históricos e contemporâneos, a contribuição de cada um é essencial para essa missão.”

Lançado originalmente em Nova York em 2022, o programa “Connect to Türkiye” tem como objetivo reforçar a visibilidade internacional da marca Turquia e incentivar o turismo regional. Desde então, os eventos vêm sendo realizados em diferentes partes do mundo — São Paulo recebeu a Gala em dezembro de 2024, para anunciar novos voos para Santiago, no Chile, e o mais recente aconteceu em na cidade de Osaka, Tóquio, em abril de 2025. Da mesma forma, no ano passado, houve uma edição em Istambul onde centenas de representantes de agências de turismo se reuniram para explorar o potencial turístico do país.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.