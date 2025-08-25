Últimas semanas para inscrições no mestrado em Engenharia Aeronáutica da Embraer Realizado em parceria com o ITA, programa recruta engenheiros de quase 30 especialidades e oferece bolsas de R$ 5 mil ﻿ Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/08/2025 - 16h44 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h44 ) twitter

Quase 30 especialidades e bolsas de R$ 5 mil Divulgação Embraer

O período para inscrições no Programa de Especialização em Engenharia (PEE) da Embraer (NYSE: ERJ/B3: EMBR3) entra em suas semanas finais. Engenheiras e engenheiros de quase 30 especialidades diferentes podem se inscrever até o dia 7 de setembro e concorrer a uma das 45 vagas disponíveis. Realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), o curso vai oferecer bolsa mensal de R$ 5 mil a cada novo mestrando, com reajuste de 20% no valor depois de 12 meses.

“O desenvolvimento de pessoas é um investimento estratégico e uma das marcas da cultura da Embraer’, diz a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto. “Ao final do mestrado, a chance de contratação desses novos talentos pela empresa é elevada: fica acima de 96%. Até hoje, mais de 1.600 egressos da iniciativa passaram a integrar nosso time, com o desafio de nos ajudar a projetar o futuro da aviação.”

Durante 18 meses, os candidatos aprovados participam de aulas de forma presencial em São José dos Campos (SP), na sede da Embraer e no ITA, e parcialmente remota. O conteúdo é aplicado por profissionais das duas instituições e consultores contratados. Os alunos completam a formação com o título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Para esta edição, podem se inscrever profissionais que se graduaram em Engenharia nos anos de 2023, 2024 ou 2025 nas modalidades: Aeronáutica ou Aeroespacial, Ambiental, Automobilística Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Energia, Física, Manufatura, Manutenção, Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica, Minas, Naval, Nuclear, Petróleo, Produção, Química, Robótica, Sistemas, Softwares e Telecomunicações, e Transporte. É necessário nível de inglês avançado.

As inscrições estão abertas no link embraer.com/pee, e as aulas começam em fevereiro de 2026. Os alunos ganham como benefícios convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação, além da bolsa mensal.

