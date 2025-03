Universidade Brasil e Uniesp apoiam o transporte aéreo de órgãos pelo programa TransplantAR Aviação Solidária Aeronaves cedidas pelas instituições possibilitaram dois transplantes de coração no mês de fevereiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/03/2025 - 18h01 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h01 ) twitter

Projeto TransplantAR Aviação Solidária Divulgação

A Universidade Brasil (UB) e a Uniesp anunciaram recentemente o apoio ao transporte gratuito de um coração de Presidente Prudente para São Paulo, possibilitando a realização de mais um transplante. Esse é o sexto voo do Projeto TransplantAR Aviação Solidária, iniciativa do Governo de paulista em parceria com o Instituto Brasileiro de Aviação (IBA), que conta com a contribuição da UB, instituição comprometida com a excelência acadêmica há mais de cinco décadas.

O TransplantAR atende pacientes prioritários da fila do Sistema Estadual de Transplantes de São Paulo e, desde o primeiro voo em parceria com a iniciativa privada, já salvou mais de 8 vidas, de acordo com Francisco Lyra, presidente do IBA.

Ações como essa evidenciam a necessidade de uma logística eficiente para a realização de transplantes em tempo hábil. “A aviação se torna fundamental para salvar vidas e evitar o desperdício de órgãos doados no Brasil, que pode chegar a 30% por falta de transporte adequado”, afirma Francisco.

‌



Essa é uma experiência marcante para alunos de medicina que têm a oportunidade de acompanhar o programa, como Robson Leandro Silva, estudante do segundo semestre de medicina da Uniesp, que relata como transformador o acompanhamento da retirada, transporte e transplante do órgão doado. “Cada batida daquele coração do doador era um lembrete da urgência e da esperança que foi dada ao receptor do órgão. Ver tantas mãos unidas para salvar uma vida mostrou o quão preciosa é a dedicação à medicina, despertando uma vontade imensa de me dedicar ainda mais a cada dia”, afirma Robson.

TransplantAR atende pacientes prioritários da fila do Sistema Estadual de Transplantes de São Paulo

Para Bárbara Costa, reitora da Universidade Brasil, o apoio ao programa é uma oportunidade para a instituição demonstrar seu compromisso com iniciativas que geram impacto positivo para a sociedade. “Formamos profissionais em diversas áreas da saúde e sabemos a importância de incentivar a doação de órgãos no Brasil para salvar vidas e formar profissionais cada vez mais conscientes e preparados”, afirma Bárbara.

‌



A estudante do primeiro semestre de medicina da Uniesp, Maíra Fernanda Pereira Leitole, também acompanhou o transporte e o transplante do coração e afirma que “vivenciar na prática o impacto da medicina na vida real é transformador. Momentos como esse nos ensinam sobre empatia, comprometimento e a importância de cada profissional dentro de um processo tão complexo”. Iniciativas como essa transportam órgãos e oportunidades de recomeços para os futuros transplantados, além de trazer mais conscientização para a doação de órgãos no país e a necessidade de garantir uma logística adequada para um transporte rápido e seguro.

Medicina na prática e oportunidades de recomeços

‌



Equipe de especialistas e estudantes que acompanhou o transporte de um coração no início de fevereiro

A doação de órgãos é um gesto de solidariedade que transforma a dor da perda em uma oportunidade de recomeço e renovação, proporcionando uma nova chance para os pacientes transplantados.

Amanda Piazza e Maria Luiza Ferreira e Silva, alunas de medicina da Universidade Brasil, tiveram a oportunidade de acompanhar um dos voos apoiados pela UB, no início de fevereiro, e relatam como foi essa experiência. Amanda explica que “nosso primeiro contato foi com o doador e essa vivência reforçou a grandiosidade do ato da doação e a responsabilidade compartilhada por todos os envolvidos. Testemunhar a coordenação impecável de toda a equipe e a logística do transplante me fez enxergar, na prática, a magnitude da medicina”.

Para Maria Luiza, essa foi a experiência mais enriquecedora que já viveu na área. “Partimos de helicóptero para o hospital onde o receptor aguardava o novo coração e em menos de 1 hora estávamos no centro cirúrgico acompanhando o transplante, com a retirada do coração antigo e a colocação do órgão doado”, afirma Maria.

