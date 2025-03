Vibra é a primeira empresa a disponibilizar SAF no Brasil Importado, combustível sustentável de aviação já está disponível para abastecimentos na base Vibra do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 20h59 (Atualizado em 26/03/2025 - 20h59 ) twitter

Combustível sustentável de aviação disponível no aeroporto Tom Jobim FOTO CAMILA PICOLO

A Vibra dá mais um passo importante rumo à descarbonização dosetor de aviação, anunciando a disponibilização de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) nopaís. O biocombustível, importado, já está disponível na base localizada no aeroporto Tom Jobim(GIG), no Rio de Janeiro, que recentemente recebeu a certificação ISCC (InternationalSustainability & Carbon Certification), que garante o rastreio da sustentabilidade de toda a cadeiade fornecimento do produto, da matéria-prima, passando pela produção na biorrefinaria até adistribuição via base do aeroporto Tom Jobim (Base do Galeão), por meio da BR Aviation, unidadede negócios da Vibra para serviços de abastecimento de aeronaves.

Com essa iniciativa, a Vibra não apenas se consolida como a primeira empresa a importar o SAFem escala comercial, mas também como a pioneira a disponibilizar o produto paracomercialização no mercado nacional. Por meio da BR Aviation, a Vibra tem conversas avançadascom diferentes companhias da aviação comercial e executiva para fornecimento, reforçando seuscompromissos com a transição energética e atendendo à crescente demanda por soluções maissustentáveis no setor de aviação.

“Ser a primeira empresa a trazer o SAF em escala comercial para o Brasil e disponibilizar esseproduto para nossos clientes no mercado nacional nos enche de orgulho e reforça nossocompromisso com a descarbonização. Continuaremos empenhando nossos esforços para tornar amatriz energética brasileira cada vez mais forte e competitiva, atendendo nossos clientes com ocombustível que eles necessitarem”, afirma Marcelo Bragança, vice-presidente executivo deoperações da Vibra.

‌



O SAF é produzido a partir de fontes renováveis e reduz cerca de 80% as emissões de gases deefeito estufa em comparação ao combustível de aviação convencional, contribuindo para aconstrução de um futuro mais limpo e sustentável. O produto disponibilizado pela Vibra foiproduzido a partir de óleo de cozinha usado (UCO – Used Cooking Oil), uma das matérias-primasde menor intensidade de carbono, já que se trata de um resíduo.

Todo o processo, desde a busca pelo fornecedor, importação, certificações, até a mistura do SAFcom o combustível de aviação de origem fóssil na base da Vibra no Galeão, durou 10 meses deplanejamento e execução, iniciados logo após a operacionalização do primeiro Book & Claim daAmérica Latina também viabilizado pela Vibra, em parceria com a Gol, em junho de 2024.Em janeiro deste ano, 23 isotanques (contêineres tanque) com cerca de 550 mil litros de SAF,partiram do porto de Antuérpia, na Bélgica, com destino ao Rio de Janeiro, marcando o início deuma nova era para o mercado de combustíveis sustentáveis no Brasil.

‌



A mistura do SAF ao combustível de aviação convencional será inicialmente na proporção de 10%de SAF e 90% de combustível fóssil, contribuindo para a redução das emissões de carbono nosvoos abastecidos pela Vibra com esse combustível. O pioneirismo da Vibra quebra barreiras

importantes e demonstra a viabilidade de adoção do SAF na aviação brasileira, proporcionandotambém o desenvolvimento da expertise Vibra com a mistura e permitindo que, posteriormente,percentuais maiores possam ser adicionados ao combustível de aviação convencional, até o limitede 50%, conforme atualmente permitido pelas normas internacionais.

‌



Ao iniciar a comercialização de SAF, a Vibra reforça seu posicionamento como líder na transiçãoenergética do setor de aviação, continuando a investir em projetos inovadores e buscando novasoportunidades de negócios no mercado de biocombustíveis. A companhia está preparada paraatender todos os clientes que tiverem interesse em adquirir o produto, já disponível paracomercialização, e apoiar na descarbonização de suas operações.

“A Vibra se consolida como pioneira ao trazer o SAF para o Brasil, um produto que representa ofuturo do combustível para aviação e está alinhado com a necessidade de descarbonização dosetor aéreo. Com 60% de market share no mercado de aviação, lideramos não apenas nacomercialização de combustíveis, mas também na oferta de soluções, em inovação esustentabilidade”, ressalta Bragança. “Como líderes, estamos preparados para ampliar a oferta deSAF no mercado brasileiro, utilizando nossa infraestrutura em mais de 90 aeroportos e nossaexpertise para entregar soluções seguras e competitivas”, afirma o executivo.

O rastreio da sustentabilidade da operação, da matéria-prima ao abastecimento das aeronaves noGaleão, foi possível também graças à obtenção da certificação ISCC para as bases da Vibra emCubatão e no Galeão. Essa certificação assegura a rastreabilidade e sustentabilidade dosbiocombustíveis comercializados pela Vibra, abrindo portas para que a companhia atue em novosmercados, tanto na importação quanto na exportação, com base em padrões ambientais bastanterigorosos. Ao garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa em toda a cadeiaprodutiva, a certificação fortalece a reputação da Vibra como líder em soluções sustentáveis econtribui para a construção de um futuro mais limpo e com menor impacto climático.

A Vibra, com sua plataforma multienergia, tem investido significativamente em energiasrenováveis, direcionando mais de R$7 bilhões para esse segmento. A aquisição da Comerc,especializada em soluções integradas de energia para a descarbonização, consolidou ainda maisesse posicionamento.

