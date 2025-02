Barriga do avião da Gol ficou destruída após bater em veículo na pista do Galeão A concessionária que cuida do aeroporto, a RIOgaleão, informou que o incidente ocorreu por volta das 22h. Ninguém ficou ferido.

Luiz Fara Monteiro|Do R7 12/02/2025 - 10h17 (Atualizado em 12/02/2025 - 10h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share