Piloto faz declaração de amor para a esposa, comissária de bordo, durante voo; veja

O piloto Danilo Oliveira, comandante do voo LA3456 (Congonhas/São Paulo-Goiânia) da LATAM operado na quinta-feira (12/6), fez uma declaração de amor para a esposa, a comissária de bordo Gisele Guaglianoni. O momento foi registrado em vídeo.



O encontro dos dois também aconteceu a bordo, em 2019, durante um voo da LATAM. Naquele dia, Danilo havia trocado de escala com um colega. A conversa começou no deslocamento entre o aeroporto e o hotel.



“Lembro que, depois daquele voo, voltei para a casa dos meus pais em Porto Alegre e disse ao meu pai que iria me casar com o comandante com quem havia voado”, conta Gisele. Dias depois, já em São Paulo, eles marcaram o primeiro encontro em um restaurante que seguem frequentando até hoje.



De lá pra cá, aprendem a conciliar as demandas do trabalho com a vida a dois — nem sempre simples quando os voos seguem em direções opostas.



“Lembro da véspera do nosso casamento, em 2021, quando ele aceitou um bate-volta para Rio Branco. Falei que ia perder o casamento porque podia ficar preso lá”, brinca Gisele. O casamento aconteceu, sem atrasos, no dia 30 de dezembro daquele ano. “Mas eu ainda não o perdoei totalmente”, diverte-se.



Voar juntos não é algo frequente. “A gente até já tinha conseguido no Natal, quando pedi uma troca com outro comandante. Mas sermos escalados juntos, por acaso, ainda mais no Dia dos Namorados, foi uma surpresa”, explica Danilo. “E foi a primeira vez que voei com ela sendo chefe de cabine.”



Hoje, quando estão na mesma cidade, fazem questão de aproveitar. “A gente aprendeu a valorizar os momentos. Criar memórias novas, não só como casal, mas com a família e os amigos. É assim que o tempo deixa de passar batido”, diz Gisele.