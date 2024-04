Vistos para os Estados Unidos poderão ser solicitados no Aeroporto de Brasília Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para os EUA abre no Aeroporto JK. Espaço está localizado no mezanino, com acesso próximo ao embarque doméstico

O Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto para os Estados Unidos (CASV) em Brasília está atendendo em novo endereço. Desde o dia 25 de março, o serviço está sendo realizado no Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek.

O CASV é responsável por agilizar o processo de solicitação de visto americano, como retirada de passaportes e coleta de dados biométricos.

O espaço está localizado no mezanino do terminal aéreo. O acesso fica próximo ao embarque doméstico, no mesmo piso das lojas de venda de passagem das companhias aéreas.

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que o time de atendimento ao cliente da concessionária está disponível para auxiliar os usuários sobre a localização do CASV no terminal aéreo e para tirar dúvidas sobre os serviços e lojas disponíveis no aeroporto.

Serviço:

Localização: Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek, piso mezanino (acesso próximo ao embarque doméstico. Mesmo piso da venda de passagens aéreas das companhias)

Horário de funcionamento: 07:00 às 16:00, de segunda a sexta-feira (o atendimento é feito exclusivamente com hora marcada)