VOKAN Seguros amplia estande na LABACE 2024 Corretora especializada no mercado aeronáutico completa 11 anos durante a realização da LABACE, a maior feira de aviação do Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/07/2024 - 13h34 (Atualizado em 25/07/2024 - 13h34 ) ‌



Camila Diniz, diretora comercial da VOKAN Divulgação VOKAN Seguros

A aviação de negócios cresceu 5,5% no Brasil no último ano, segundo a ABAG (Associação Brasileira de Aviação Geral), com a frota aumentando de 9.696 para 10.231 aeronaves. Para comemorar os números positivos e o crescimento do segmento, no dia 6 de agosto começa a Labace, principal feira de aviação do Brasil, em São Paulo. A VOKAN irá celebrar seu aniversário de 11 anos no evento, trazendo novidades para seus clientes.

“Para nós é uma honra celebrar nosso aniversário na Labace, encontrando nossos clientes, amigos e colaboradores”, afirma Luiz Eduardo Moreira, o Duda, CEO da VOKAN Seguros. Em um mercado aquecido e com 906 jatos operando no Brasil neste ano, os negócios são promissores para o setor. “Acompanhamos o ritmo do mercado, oferecendo aos nossos clientes as melhores opções para o seguro durante a aquisição ou troca de sua aeronave.”

Para este ano, a VOKAN ampliou seu estande e irá promover ativações com brindes para os visitantes, além do atendimento personalizado para quem passar pelo estande. A VOKAN também possui internamente o projeto social VOKAÇÃO, que é motivo de muito orgulho para toda a equipe. O projeto oferece suporte a entidades de atendimento à vulnerabilidade social em todas as cidades onde a VOKAN possui filiais físicas.

Segundo Camila Diniz, diretora comercial, a Labace é o principal point para promoção de negócios de aviação no Brasil. “Temos participado de muitas feiras, nacionais e internacionais, e observamos que o mercado brasileiro comparece ao evento de São Paulo muito entusiasmado com os números positivos registrados neste ano com relação ao crescimento deste mercado”, afirma.

Camila afirma que o diferencial da corretora é o atendimento hiper personalizado e gestão de risco na aquisição da apólice. “Sempre orientamos nossos clientes em relação às exigências das seguradoras, aumentando as chances de aceitação do risco, com condições competitivas.”

A Labace acontece de 6 a 8 de agosto, no Aeroporto de Congonhas, e irá contar com 2.060 expositores, 750 aeronaves em exibição e expectativa de mais de 170 mil visitantes.

SOBRE A VOKAN

A VOKAN nasceu em 2013 como uma corretora boutique e é especializada nos seguintes segmentos de seguros: aeronáutico, náutico, agrícola e linhas financeiras e personal. A corretora tem como lema estar sempre próxima dos seus clientes, realizando uma consultoria completa de riscos nos segmentos em que atua. Atualmente possui mais de 3000 clientes na carteira, três filiais próprias e diversos representantes espalhados pelo país.

