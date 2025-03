VOLL divulga data e local da quarta edição do Travel Connect Com o tema “A inovação molda o presente. As pessoas, o amanhã”, o evento que reuniu 850 pessoas em outubro de 2024, na Vila Olímpia, em São Paulo, vai estrear em novo endereço e será realizado em outro mês Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/03/2025 - 12h00 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h00 ) twitter

Edição 2024 do Travel Connect Divulgação

Promovido pela VOLL, maior agência de viagens corporativas digital da América Latina, o Travel Connect 2025 será realizado, pela primeira vez, no mês de agosto e em novo endereço. Em sua quarta edição, o evento espera superar o número de 850 pessoas do ano passado, e levar ainda mais participantes ao hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Com o objetivo de conectar líderes do setor de viagens e despesas corporativas, o tema “A inovação molda o presente. As pessoas, o amanhã”, visa ainda promover discussões relevantes sobre o cenário atual, tendências e inovações tecnológicas que impactam os mercados nacional e internacional.

“A ideia é destacar que, enquanto a inovação impulsiona mudanças imediatas, são as pessoas, com suas decisões, valores e ações, que realmente moldam o futuro. Esse conceito reflete o equilíbrio entre a tecnologia, que oferece novas possibilidades, e a influência humana, que direciona e define o que está por vir”, afirma o cofundador e CEO da VOLL, Luciano Brandão.

No palco deste ano, estarão presentes, mais uma vez, as principais lideranças do setor que serão divulgadas em breve. A edição anterior contou com a participação de grandes nomes como de Jerome Cadier, CEO da LATAM, Bruno Lasansky, CEO da Localiza, e Ross Harris, Vice Presidente de Travel & Expense da Mastercard, como palestrante internacional.

“Convidamos a todos os gestores do mercado para que acompanhem e se inscrevam no Travel Connect deste ano, pois estamos trabalhando para que ele seja um marco para o setor. Acreditamos que ao reunir clientes, parceiros e fornecedores em um único dia com conteúdo de alto valor, poderemos impulsionar o futuro das viagens no Brasil, oferecendo um ambiente de troca de conhecimento, inovação e soluções estratégicas. Ele será o ponto de encontro perfeito para fortalecer parcerias e explorar novas possibilidades que transformarão o nosso mercado”, diz o CEO da VOLL.

Além desses nomes, em 2024, o Travel Connect reuniu 15 palestrantes de alto nível, incluindo C-levels, diretores e heads das empresas líderes no mercado de turismo e despesas corporativas, com mais de 7 horas de conteúdo. O evento contou com a presença de 850 profissionais e 400 empresas, incluindo algumas das mais valiosas do Brasil. Com o apoio de 28 patrocinadores e parceiros, os principais players da indústria de viagens, mobilidade e despesas corporativas promoveram encontros reais com todo o mercado.

“O Travel Connect 2024 foi rico em conteúdo e em interação, feito para chacoalhar nossas ideias e provocar mudanças significativas no mindset de gestores e fornecedores. Tecnologia, inovação e gente foram apresentados como co-autores de transformação. Aguardo ansiosa pela edição deste ano!”, diz Thaís Meirelles, gestora de viagens da XP Investimentos.

A VOLL realiza diversos eventos ao longo do ano para ampliar o conhecimento dos gestores de viagens e despesas corporativas, promovendo debates construtivos e elevando o nível de performance do setor no país.

A Primeira Classe, por exemplo, é um encontro que traz sempre um ou uma profissional para falar a respeito de temas inovadores e um olhar 360º sobre o que há de mais atual no setor. Enquanto a Sala VIP acontece em um formato exclusivo, para no máximo 50 convidados de grandes empresas e com cargos de alta liderança em gestão de viagens corporativas, para apresentarem soluções inovadoras em suas áreas.

Hoje, os mais de 750 mil usuários do app VOLL são atendidos 24/7, via canais diversos e em três idiomas (português, inglês e espanhol), por uma equipe especializada distribuída por todo o território nacional. A VOLL já foi investida pela Vivo e pela Localiza e é uma das integrantes do Ranking TOP 100 Open Scale Ups 2023. Dentre seus clientes, destacam-se Banco Itaú, CPFL Energia, iFood, Nubank, Cogna, Syngenta e Andrade Gutierrez. O Travel Connect 2025 é um evento exclusivo para profissionais de gestão de viagens, facilities e procurement. Para mais informações, acesse o site.

SERVIÇO

Travel Connect 2025

Data: 11 de agosto

Horário: a partir das 8h

Local: Grand Hyatt São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 13.301 - Vila Cordeiro, São Paulo/SP

Site: https://www.govoll.com/

