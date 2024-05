Volume de passageiros da LATAM e Delta em voos Brasil-EUA cresce 43%

Alto contraste

A+

A-

LATAM e Delta em voos Brasil-EUA: crescimento de 43% no 1° trimestre de 2024 (LATAM)

O volume de passageiros transportados por LATAM e Delta Air Lines em voos Brasil-EUA cresceu 43% no primeiro trimestre de 2024, revelam os dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O aumento em relação ao primeiro trimestre de 2023 reflete os avanços da Joint Venture iniciada pelas companhias em outubro de 2022 para interligar mais de 300 destinos entre América do Norte e América do Sul. De janeiro a março, LATAM e Delta embarcaram juntas 434 mil pessoas em voos entre o Brasil e os EUA, o que representa 32% dos viajantes transportados entre os dois países nesse período.

Segundo Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, o resultado reflete o momento sólido e o interesse das duas companhias por crescer de forma coordenada nos voos entre as Américas. “Estamos em um momento de crescimento, na posição de maior companhia aérea da América do Sul, e certos de que temos na Delta não apenas uma parceira que compartilha o interesse de ser cada vez mais protagonista em sua região, mas a aliança ideal na missão de conectar cada vez mais o Brasil e os Estados Unidos”, destaca.

Para o gerente de Vendas da Delta Air Lines no Brasil, Danillo Barbizan, as oito rotas já anunciadas conjuntamente desde o início da parceria, três delas dedicadas ao Brasil – São Paulo-Los Angeles, Rio de Janeiro-Atlanta e a sazonal Rio de Janeiro-Nova York/JFK –, os benefícios recíprocos aos clientes mais fiéis de ambas as companhias e os números expressivos alcançados em apenas um ano e meio de parceria dão a dimensão do sucesso e do quão longe pode avançar a Joint Venture Delta-LATAM. “A América Latina, incluindo o Brasil, é um mercado de alta relevância para a Delta e a companhia aposta muito nessa aliança com a LATAM para aumentar sua presença e alcance aqui e em toda a região”, afirma o executivo. “Atualmente, somos líderes na quantidade de voos entre a América do Sul e Nova York e entre América do Sul e Los Angeles, serviços que impactam enormemente no volume de passageiros transportados por Delta e LATAM para os Estados Unidos, mostrando nosso firme propósito de conectar as Américas como nunca antes e de levar nossos clientes aos destinos que eles mais desejam ir”.

LATAM e Delta operaram 15 mil voos no âmbito da Joint Venture em 2023, transportando mais de 3 milhões de passageiros por 90 milhões de quilômetros. No período, abriram cinco novas rotas regulares (Guarulhos-Los Angeles, Galeão-Atlanta, Lima-Atlanta, Bogotá-Orlando e Cartagena-Atlanta) e três sazonais (Galeão-Nova York, Santiago-Orlando e uma expansão no serviço Santiago-Atlanta, que ganha a segunda frequência da Delta conectando a capital chilena ao grande hub (centro de conexões) da companhia entre 13 de dezembro deste ano e 13 de janeiro de 2025).

Publicidade

Juntas, as empresas conectam as Américas do Sul e do Norte com mais de 300 opções de destinos e facilidades como viajar aos Estados Unidos via Atlanta, principal hub da Delta com mais de 780 voos diários para 143 localidades nos Estados Unidos e Canadá.

Além de oferecer uma rede ampla ao passageiro, LATAM e Delta também foram eficientes na operação de seus voos. As companhias lideraram em 2023 o ranking OAG (Official Airlines Guide), que aponta as companhias aéreas mais pontuais do mundo. A Delta alcançou índice de 83,21% no ano, enquanto a LATAM registrou 82,74%.

Publicidade

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

Publicidade

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.