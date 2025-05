Inovação e sustentabilidade fortalecem a cadeia da batata no campo brasileiro Com foco em rastreabilidade, agricultura regenerativa e eficiência no uso de recursos, a Bem Brasil reforça seu papel como referência em produção agrícola sustentável no Brasil Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fábrica Bem Brasil , Perdizes, MG Foto cedida: Bem Brasil

Com mais de 97% de sua batata fornecida por produtores parceiros monitorados desde o plantio, a Bem Brasil alia tecnologia, responsabilidade socioambiental e inovação para fortalecer a cadeia produtiva do campo à indústria.

Nesta entrevista com Dênio Oliveira, CEO da Bem Brasil, ele detalha os avanços no campo, os desafios da produção agrícola e o papel estratégico do agronegócio brasileiro na segurança alimentar global.

Dênio Oliveira, CEO da Bem Brasil Foto cedida : Bem Brasil

Mundo Agro: Como a Bem Brasil tem trabalhado com os produtores rurais para garantir qualidade e sustentabilidade no fornecimento de batatas?

‌



Dênio Oliveira: A Bem Brasil mantém um relacionamento sólido e responsável com seus produtores rurais, investindo fortemente em programas de rastreabilidade e boas práticas agrícolas. Cerca de 97% da batata que utilizamos vem de fornecedores parceiros monitorados desde o plantio, por meio do programa Rastreagro. Além disso, promovemos a certificação Global GAP, que atesta a adoção de práticas agrícolas sustentáveis.

Mundo Agro: Quais são os principais desafios enfrentados hoje na produção agrícola que abastece a Bem Brasil, e como a empresa tem lidado com eles?

‌



Dênio Oliveira: Como um importante player de um segmento alimentício, que atua com responsabilidade social, ambiental e governamental, a Bem Brasil busca elevar seus padrões de sustentabilidade durante a expansão de seus negócios, buscando por soluções mais eficientes, adotando práticas mais sustentáveis em seus processos industriais, de forma a contribuir para o bem-estar do planeta e da sociedade.

Mundo Agro: Há investimentos em tecnologia no campo ou em parcerias com agricultores para melhorar a produtividade e a rastreabilidade das lavouras?

‌



Dênio Oliveira: Sim, nossa estratégia inclui a adoção de ferramentas de agricultura de precisão, rastreabilidade digital com o programa Rastreagro, e parcerias com agricultores para desenvolvimento de práticas sustentáveis. Em 2024, diagnosticamos 17.714 hectares de batata dentro do nosso projeto de Agricultura Sustentável. Além disso, promovemos o uso de sensores e sistemas de monitoramento integrados às nossas plantas industriais, que também beneficiam o controle da qualidade da matéria-prima desde a origem.

Mundo Agro: A Bem Brasil tem alguma iniciativa voltada à agricultura regenerativa, uso eficiente da água ou redução de insumos químicos?

Dênio Oliveira: Sim, estamos promovendo práticas regenerativas no campo, buscando diminuir as emissões de CO₂ no cultivo e aumentar a resiliência do solo. Também temos foco na gestão eficiente da água, tanto no campo quanto nas fábricas, especialmente por estarmos em uma região com estresse hídrico. Destaco ainda o uso de composto orgânico (64 mil toneladas produzidas em 2024), que melhora a fertilidade do solo e reduz a necessidade de insumos químicos.

Mundo Agro: De que forma a Bem Brasil incorpora práticas sustentáveis do campo até a indústria?

Dênio Oliveira: Nossa atuação sustentável vai da lavoura à indústria. No campo, adotamos boas práticas agrícolas, rastreabilidade e certificações como Global GAP. Na indústria, operamos com tecnologia 4.0, automação inteligente, e eficiência energética — com destaque para o uso de energia renovável, automação de câmaras frias, dashboards de desempenho em tempo real e neutralização das emisssões de Escopo 2. Todo esse ecossistema é monitorado para reduzir perdas, otimizar processos e garantir a qualidade do alimento final.

Mundo Agro: A marca possui metas ou indicadores de ESG voltados especificamente à cadeia agrícola?

Dênio Oliveira: A Agricultura Sustentável é um dos dez temas materiais prioritários da nossa estratégia ESG. Monitoramos indicadores como certificação de fornecedores, áreas diagnosticadas com boas práticas, rastreabilidade completa da produção, e impacto ambiental das lavouras.

Mundo Agro: Como a empresa enxerga o papel do agronegócio brasileiro na segurança alimentar e na construção de uma imagem positiva do país no exterior?

Dênio Oliveira: Acreditamos que o agronegócio brasileiro é fundamental para a segurança alimentar global. O Brasil é um dos maiores produtores de batata, e temos orgulho de levar esse produto com qualidade, segurança e sustentabilidade para o mercado interno e externo. Exportamos para mais de 10 países, incluindo Estados Unidos, México e Vietnã, sempre alinhados aos mais altos padrões de segurança e certificações.

Mundo Agro: Há planos da Bem Brasil para expandir exportações ou trabalhar com outras culturas agrícolas?

Dênio Oliveira: Já atuamos com exportações para países da América Latina, Ásia e América do Norte. Nossa estratégia é consolidar essa presença e expandi-la com novos parceiros, levando nossos produtos a mais destinos.

Mundo Agro: Como a empresa está se preparando para lidar com os efeitos das mudanças climáticas na produção agrícola?

Dênio Oliveira: Estamos integrando a gestão de mudanças climáticas em nossa estratégia ESG, com foco na redução de emissões, resiliência do solo, uso inteligente da água e adoção de tecnologias agrícolas para prever e mitigar impactos. Além disso, investimos em armazenamento estratégico de batata para atravessar períodos críticos e mantemos um monitoramento contínuo das condições climáticas e produtivas nas regiões de cultivo.

Mundo Agro: Existe alguma aposta em agricultura de precisão ou digitalização das lavouras fornecedoras da empresa?

Dênio Oliveira: Apostamos fortemente na digitalização da cadeia agrícola, com ferramentas como o Rastreagro, que garante rastreabilidade total, e o uso de inteligência artificial para otimizar condições de plantio e armazenamento. Também estamos implantando sensores nas câmaras de armazenamento e em sistemas de manutenção preditiva com IA, o que nos permite agir com antecedência diante de possíveis falhas, inclusive no campo.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp