Máquinas agrícolas impulsionam emprego apesar da queda na receita do setor Exportações avançam e impulsionam mercado Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 30/07/2025 - 14h10 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h10 ) twitter

Setor de máquinas agrícolas registrou expansão no número de pessoas empregadas em junho Foto cedida: Abimaq

A receita líquida do setor de máquinas e equipamentos foi de R$ 26,4 bilhões em junho de 2025, 9,9% maior que em junho de 2024, mas caiu 5,4% em relação a maio. A queda refletiu a redução de 4,4% nas vendas internas, enquanto as exportações cresceram 6,3%.

Os dados foram divulgados há pouco pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

No acumulado do primeiro semestre, o setor cresceu 14,8%, abaixo dos 16% registrados até maio, indicando desaceleração. O consumo interno somou R$ 20,6 bilhões em junho, alta de 8,8% no ano e 11,4% sobre maio.

‌



As importações chinesas representaram 32,1% das compras no mês, mesma participação no semestre. Um dado que chama atenção é o crescimento de 249% nas importações de máquinas para celulose da Finlândia em junho, embora o volume seja pontual.

As exportações para os Estados Unidos, principal mercado, caíram 12,1%.

‌



A boa notícia ficou por conta do emprego: o setor empregou 420 mil trabalhadores em junho, aumento de 0,3% sobre maio. Na comparação anual, foram criados mais de 32 mil postos de trabalho, marcando o 11º aumento consecutivo. Esse crescimento de emprego ocorreu exclusivamente no segmento de máquinas agrícolas, que segue contratando apesar da desaceleração geral do setor.

