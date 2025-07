América Latina acelera no campo: Inovação e exportações impulsionam o mercado de máquinas agrícolas Valtra fortalece com inovação tecnológica e atuação estratégica Mundo Agro|Fabi GennariniOpens in new window 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

O futuro do maquinário agrícola na América Latina Foto cedida: Valtra

A América Latina se destaca cada vez mais no cenário global do agronegócio — e com ela, cresce também a demanda por máquinas agrícolas modernas e eficientes.

O Mundo Agro publica hoje o artigo de Emiliano Ferrari, gerente sênior de vendas da Valtra Hispanoamérica.

Apostando em soluções que vão do trator acessível ao maquinário de alta tecnologia, a marca reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a produtividade no campo latino-americano.

Emiliano Ferrari, gerente sênior de vendas da Valtra Hispanoamérica Foto cedida: Valtra

“ A América Latina está no centro de uma revolução silenciosa no campo. Com grande diversidade de produção, que dá destaque à região no cenário mundial em diferentes culturas, a agricultura latino-americana vem se consolidando como um destino estratégico para o setor de máquinas agrícolas e, claro, para a Valtra.”

‌



“Um cenário de crescimento acelerado nas exportações, mecanização intensiva e adoção de tecnologias de ponta.”

Segundo previsões de mercado, o setor de tratores agrícolas da América do Sul deve crescer de US$ 1,17 bilhão (aproximadamente, R$ 6,35 bilhões) em 2025 para US $1,43 bilhão (aproximadamente, R$ 7,76 bilhões) até 2030, aumento anual de mais de 4%.

‌



A demanda por tratores para cultivo em linha — ideais para culturas como soja, milho e cana-de-açúcar — lidera o crescimento. Atenta a este cenário, a Valtra, referência mundial em máquinas agrícolas, oferece equipamentos com tecnologia de ponta essenciais para operações agrícolas, ante a crescente adoção da agricultura de precisão nos países latino-americanos.

Com a agricultura familiar coexistindo com grandes empresas, a América Latina oferece mercados variados e desafiadores, que vão desde o trator rústico e acessível até máquinas da mais alta tecnologia. Países como Chile, Paraguai, Bolívia e Colômbia, além do importante mercado brasileiro, representam hoje oportunidades estratégicas para fabricantes que saibam adaptar seus produtos às realidades locais e às exigências globais.

‌



Entre os protagonistas dessa transformação, a Valtra vem registrando um crescimento constante nos últimos anos, com destaque especial em suas linhas de tratores, pulverizadores e semeadoras. Para 2025, a marca projeta manter essa tendência positiva em participação de mercado, impulsionada pelo fortalecimento de sua rede de concessionários e pela entrada em novos mercados estratégicos, como Chile e América Central/Caribe.

No entanto, o ano de 2025 apresenta desafios importantes. O mercado regional tem mostrado sinais de retração até o momento, influenciado por fatores específicos: na Bolívia, o cenário socioeconômico é adverso, enquanto no Paraguai a demanda por maquinário agrícola está em queda.

Já na Argentina, o contexto é distinto — apesar da volatilidade de preços, observa-se uma recuperação do mercado, com crescimento da indústria. A recente abertura às importações, no entanto, aumentou a competitividade, especialmente com a entrada de máquinas chinesas e usadas da América do Norte.

Esse panorama tem exigido da Valtra, capacidade de adaptação e inovação. Para tanto, tem ampliado sua atuação de forma estratégica e sustentável em toda a região. Apostando nas peculiaridades de cada país latino-americano.

Líder mundial na exportação de mirtilos, cerejas, uvas de mesa e ameixas, o Chile tem apostado cada vez mais em maquinário agrícola especializado, alinhado com os rigorosos padrões de qualidade do mercado europeu. O produtor chileno busca tratores compactos e tecnológicos, com forte apelo à sustentabilidade e ergonomia — um perfil que encaixa perfeitamente com o portfólio da Valtra.

Já o Paraguai é outro exemplo de expansão agroexportadora, especialmente no cultivo de soja, milho, trigo e cana-de-açúcar. O destaque vai para a adoção de tecnologias modernas, expansão das fronteiras agrícolas e o fortalecimento da agricultura familiar.

A Colômbia, por sua vez, apresenta uma produção agrícola diversa e voltada à exportação (café, banana, palma de óleo), mas enfrenta desafios sociais e econômicos que abrem espaço para programas de mecanização inclusiva, como alternativa sustentável ao trabalho informal.

O Brasil é o maior mercado de tratores da América do Sul, principalmente para Valtra. Com o agronegócio como pilar da economia, o país viu sua área plantada aumentar de 73,2 milhões de hectares em 2022 para 77,5 milhões em 2023 (IBGE). A mecanização é impulsionada por dois fatores-chave: escassez de mão de obra e a agricultura de precisão. Os produtores brasileiros investem fortemente em tratores de médio e alto porte, dotados de tecnologias como guiamento por GPS, telemetria e motores com injeção eletrônica, capazes de otimizar recursos e ampliar produtividade em larga escala.

Seja nos vales frutíferos do Chile, nas lavouras de soja do Paraguai ou nas colheitas brasileiras, a mecanização agrícola é o motor do desenvolvimento regional. Com exportações em alta, incentivos governamentais e um produtor cada vez mais conectado, a América Latina é, sem dúvida, um dos mercados mais promissores do mundo para o setor de máquinas agrícolas — e marcas como Valtra seguem na dianteira desse movimento."

