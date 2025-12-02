Eleições e tarifaço aparecem como prioridades para a inteligência brasileira em 2026 Abin divulga documento nesta terça-feira (2) em que aponta cinco riscos à segurança nacional no ano que vem

A Abin divulgou um relatório sobre os principais riscos à segurança do Brasil em 2026, incluindo a segurança do processo eleitoral.

Preocupações incluem desinformação sobre as urnas eletrônicas e interferência externa nas eleições.

Impactos da tarifa imposta pelos EUA às exportações brasileiras podem gerar prejuízos significativos à economia nacional.

A necessidade de desenvolver criptografia resistente a supercomputadores quânticos e a independência tecnológica frente às big techs foram enfatizadas.

Abin aponta continuação de discursos contra urnas eletrônicas como perigo para a democracia Antonio Augusto/Secom/TSE - Arquivo

Após o caso Alexandre Ramagem e a Abin paralela, a Agência Brasileira de Inteligência fez uma reformulação principalmente de imagem, para se aproximar mais do discurso de democracia. Um dos resultados foi a divulgação de desafios para o ano, o que acontece hoje no caso de 2026.

O órgão lança hoje um relatório público Desafios da Inteligência 2026, preparado para apresentar à sociedade e às autoridades uma visão de riscos diretos e indiretos à segurança do Brasil. São cinco orientações estratégicas para promover o debate em colaboração com a sociedade.

Veja:

Segurança do processo eleitoral

Transição para a criptografia pós-quântica

Ataques cibernéticos autônomos com agentes de inteligência artificial

Reconfiguração das cadeiras de suprimentos globais

Interferência externa por atores não estatais

Os termos parecem complicados demais, mas são assuntos de extrema importância para o Brasil e, no fim das contas, que afetam até o dia a dia dos brasileiros. “Reconfiguração das cadeias de suprimentos globais” e “segurança do processo eleitoral”, por exemplo.

Como objetivo principal, a Abin vai atrás de informações para municiar o governo em relação a problemas. A segurança das eleições de 2026 é uma das principais preocupações.

A agência aponta que continuará a existir um movimento para “queimar” o processo eleitoral, desacreditando as urnas eletrônicas, entre outros pontos. A desinformação e a manipulação de imagem, duas faces das fake news, também são esperadas. Por exemplo, com mensagens em que candidatos adversários apareçam manipuladas pela IA.

Tem mais: o crime organizado controlando votos, o aumento da polarização social e até mesmo a interferência externa nas eleições.

Tarifaço

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras acertou a economia de forma certeira, com prejuízo que pode chegar a dezenas de bilhões, redução de 0,2% do PIB e perda de cerca de 100 mil empregos.

A análise feita pelo serviço de inteligência acredita que essa briga comercial externa é resultado de uma desglobalização que vem desde antes da Covid-19, mas que cresceu com a atual administração dos EUA e a guerra econômica travada com a China.

Enquanto isso, o Brasil se desindustrializou e cada vez mais exporta produtos primários, como petróleo, minério de ferro, soja e café.

“Assim, em conjunto, o Brasil é duplamente dependente dos dois rivais sistêmicos EUA e China, o que determina uma necessidade de manutenção de boas relações com ambos para viabilizar seus programas de desenvolvimento industrial e uma melhor inserção internacional do país nas cadeias de suprimentos globais”, explica o relatório.

Os outros três pontos

E o que seria a transição para a criptografia pós-quântica? O leitor terá que exercer um pouco da imaginação para ter uma ideia dos supercomputadores quânticos, máquinas extremamente poderosas e rápidas, com uma capacidade de processamento altíssima e que podem estar prontas para alguns países entre cinco e 10 anos.

A preocupação da Abin é desenvolver uma criptografia capaz de “vencer” esses computadores quânticos, ou seja, transformar informações em dados “ilegíveis” que só podem ser “lidos” com uma chave específica do usuário. E todos usam hoje a tal criptografia, seja nas contas bancárias até a instalação e proteção de um aplicativo.

Já os tais “ataques cibernéticos autônomos com agentes de inteligência artificial” nada mais são do que a capacidade de hackers entrarem em sistemas do governo e sabotá-los. Isso foi multiplicado com o uso da inteligência artificial.

“Diante desse cenário, a resposta não pode ser apenas tecnológica; ela deve ser estratégica, regulatória e diplomática”, argumenta a agência, sugerindo o “investimento maciço” nas pesquisas sobre IA e a cooperação internacional contra esse perigo.

Por fim, a interferência externa por atores não estatais diz respeito às big techs, grandes empresas de tecnologia, como Google, Amazon, X e Meta, entre outros.

“Nesse sentido, deve-se compreender o investimento estrangeiro como oportunidade, mas também como instrumento de influência. As big techs têm o poder de condicionar acesso às suas tecnologias a determinadas decisões políticas e comerciais dos países onde operam”, analisa o documento da Abin, ao sugerir que o Brasil precisa desenvolver sua independência tecnológica.

