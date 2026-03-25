Câmera corporal de PM mostra ação policial; veja as imagens
O caso ocorreu em junho de 2022, após o roubo de veículo em Bertioga, no litoral paulista, e ganhou repercussão após a divulgação da imagens
O júri popular absolveu três policiais militares acusados de matar um jovem e tentar executar outro, mesmo após reconhecer que houve disparos. O julgamento ocorreu nesta semana, em Guarujá (SP).
O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de imagens de câmera corporal. Em um dos trechos, um policial diz a um jovem baleado: “Morre aí na moral”. Ferido, o rapaz responde: “Me leva pro hospital…”.
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