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Porta de Delegacia - por Thais Furlan

Câmera corporal de PM mostra ação policial; veja as imagens

O caso ocorreu em junho de 2022, após o roubo de veículo em Bertioga, no litoral paulista, e ganhou repercussão após a divulgação da imagens

Porta de Delegacia por Thais Furlan|Do R7

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O júri popular absolveu três policiais militares acusados de matar um jovem e tentar executar outro, mesmo após reconhecer que houve disparos. O julgamento ocorreu nesta semana, em Guarujá (SP).

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de imagens de câmera corporal. Em um dos trechos, um policial diz a um jovem baleado: “Morre aí na moral”. Ferido, o rapaz responde: “Me leva pro hospital…”.

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