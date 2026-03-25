Câmera corporal de PM mostra ação policial; veja as imagens



O júri popular absolveu três policiais militares acusados de matar um jovem e tentar executar outro, mesmo após reconhecer que houve disparos. O julgamento ocorreu nesta semana, em Guarujá (SP).



O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de imagens de câmera corporal. Em um dos trechos, um policial diz a um jovem baleado: “Morre aí na moral”. Ferido, o rapaz responde: “Me leva pro hospital…”.

