Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Porta de Delegacia - por Thais Furlan

Exclusivo: Vídeo mostra ação de busca e apreensão em casa do influencer Gato Preto

Após acidente com o Porsche de Gato Preto, agentes policiais cumpriram um mandado na casa do influencer

Porta de Delegacia por Thais Furlan|Do R7

Policiais civis do 15º Distrito policial de São Paulo realizaram um mandado de busca e apreensão na casa do influencer Gato Preto, nesta sexta-feira (5). Segundo informações da polícia, o inquérito faz parte de uma nova investigação instaurada depois do acidente de trânsito envolvendo sua Porsche. O veículo do influencer está em nome de um suposto laranja. Na ação, o celular do Gato Preto e outro Porsche, modelo boxster, também foram apreendidos e serão encaminhados para a polícia.

  • policia-civil
  • gato-preto
  • sao-paulo-cidade

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.