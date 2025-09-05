Exclusivo: Vídeo mostra ação de busca e apreensão em casa do influencer Gato Preto

Policiais civis do 15º Distrito policial de São Paulo realizaram um mandado de busca e apreensão na casa do influencer Gato Preto, nesta sexta-feira (5). Segundo informações da polícia, o inquérito faz parte de uma nova investigação instaurada depois do acidente de trânsito envolvendo sua Porsche . O veículo do influencer está em nome de um suposto laranja. Na ação, o celular do Gato Preto e outro Porsche, modelo boxster, também foram apreendidos e serão encaminhados para a polícia.