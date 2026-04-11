Policial e três suspeitos morrem durante tiroteio em Sorocaba, interior de São Paulo

Na madrugada deste sábado (11), oficiais da Polícia Militar perseguiram um quarteto que havia assaltado uma farmácia. Ao serem confrontados, um tiroteio ocorreu e três suspeitos foram mortos. Um policial foi acertado na cabeça e não resistiu aos ferimentos.



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