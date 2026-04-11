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Porta de Delegacia - por Thais Furlan

Policial e três suspeitos morrem durante tiroteio em Sorocaba, interior de São Paulo

Suspeitos fugiam em um veículo após assaltar farmácia; pelo menos cinco viaturas interceptaram o carro

Porta de Delegacia por Thais Furlan|Do R7

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Na madrugada deste sábado (11), oficiais da Polícia Militar perseguiram um quarteto que havia assaltado uma farmácia. Ao serem confrontados, um tiroteio ocorreu e três suspeitos foram mortos. Um policial foi acertado na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

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