Policial e três suspeitos morrem durante tiroteio em Sorocaba, interior de São Paulo
Suspeitos fugiam em um veículo após assaltar farmácia; pelo menos cinco viaturas interceptaram o carro
Na madrugada deste sábado (11), oficiais da Polícia Militar perseguiram um quarteto que havia assaltado uma farmácia. Ao serem confrontados, um tiroteio ocorreu e três suspeitos foram mortos. Um policial foi acertado na cabeça e não resistiu aos ferimentos.
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