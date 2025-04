Eleição na Fiesp terá chapa única encabeçada por Paulo Skaf Eleição será no dia 4 de agosto e elegerá, além do próximo presidente, toda a diretoria que comandará a entidade de 2026-2029 R7 Planalto|Do R7 07/04/2025 - 19h42 (Atualizado em 07/04/2025 - 19h44 ) twitter

Skaf foi presidente da Fiesp de 2004 a 2021 Rovena Rosa/Agência Brasil - 11.6.2019

Terminou nesta segunda-feira (7) o prazo para registro de chapas para a próxima eleição da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). O presidente da Comissão Eleitoral, ministro Sidney Sanches, anunciou que houve registro de chapa única, encabeçada por Paulo Skaf.

A chapa única é composta de representantes de praticamente todo o colégio eleitoral da Fiesp e de todos os setores produtivos, numa demonstração poucas vezes vista de união do empresariado brasileiro.

A eleição será no dia 4 de agosto e elegerá, além do próximo presidente, toda a diretoria que comandará a entidade no quadriênio 2026-2029.

Acompanham Skaf nomes que figuram entre os mais atuantes do empresariado nacional, como Andre Gerdau, Fábio Ermírio de Moraes, Flavio Rocha, Marcelo Ometto, Marcos Lutz, Andrea Matarazzo, Cláudio Lorenzetti, João Marchesan, Saulo Seibel, Dan Ioshpe, José Roberto Ferraz, Marcio de Lima Leite, entre diversos outros.

Após o registro da chapa, cabe agora à Comissão Eleitoral da Fiesp, composta, além do ministro Sidney Sanches, pela ministra Ellen Gracie, ministro Almir Pazzianotto, desembargadora Maria Cristina Mattioli e doutor Ives Gandra Martins, analisar e aprovar os documentos da chapa única e determinar sua divulgação.

