Gene Hackman: ator encontrado morto contou como a fama destruiu seu primeiro casamento

Astro de Hollywood Gene Hackman e a esposa são encontrados mortos em casa Reprodução/RECORD

Fama e dinheiro. Esses teriam sido os motivos pelos quais o primeiro casamento do ator Gene Hackman (1930-2025) não deu certo.

O artista de 95 anos foi encontrado morto em sua mansão, localizada em Santa Fé, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, ao lado de sua segunda esposa, a pianista Betsy Arakawa, de 63 anos, e do cachorro do casal.

Segundo Elizabeth Jean Hackman, filha do ator, a principal suspeita é que o casal tenha morrido devido a uma intoxicação por monóxido de carbono. A polícia local afirmou que, até o momento, não há indícios de crime, mas investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da tragédia.

Antes de conhecer Betsy Arakawa, Gene Hackman foi casado com Faye Maltese, com quem manteve um relacionamento de 1956 a 1986. Maltese, que trabalhava como caixa de banco, e Hackman se conheceram em uma festa em Nova York, quando ele tinha 25 anos e já iniciava sua trajetória como ator. Juntos, tiveram três filhos: Christopher Allen, Elizabeth Jean e Leslie Anne.

Reconhecido como o mais icônico intérprete do vilão Lex Luthor, o grande antagonista do Superman, Hackman construiu uma carreira brilhante no cinema. Ao longo de sua trajetória, conquistou dois prêmios Oscar: Melhor Ator Coadjuvante por Os Imperdoáveis (1992) e Melhor Ator por Operação França (1971). Seu último trabalho no cinema foi na comédia romântica Uma Eleição Muito Atrapalhada (2004).

“Fiquei egoísta”

O ator falou sobre o fim de seu primeiro casamento em entrevista ao New York Times em 1989, quando já estava em um relacionamento com Betsy Arakawa – os dois viriam a trocar alianças em 1991.

Na época, Hackman comentou a respeito do sucesso profissional: “Fiquei egoísta. Você passa tantos anos querendo desesperadamente ser reconhecido como alguém talentoso e, quando começa a receber papéis reconhecidos, acaba sendo muito difícil recusar qualquer coisa”.

Ele lamentou a atitude que teve com a primeira família. “Mesmo tendo família, aceitei trabalhos que acabavam nos separando. As tentações, o dinheiro e o reconhecimento foram demais para o garoto pobre dentro de mim. Eu não dei conta disso tudo”.

Priorizar o essencial

Em outras oportunidades, Gene Hackman revelou também a relação com o primeiro filho. “Eu perdi contato com o meu filho, em termos de aconselhamento, muito cedo. Talvez tenha a ver com estar tanto tempo ausente, presente nas locações dos filmes quando ele estava em uma idade na qual precisava de apoio e suporte. Era difícil para mim passar tanto tempo longe e chegar em casa e começar a dar ordens para ele”.

Infelizmente, não é incomum ver famílias se desestruturarem quando o destaque chega para um dos cônjuges. O dinheiro, o poder e a fama muitas vezes iludem. E para manter um casamento, é preciso muito mais do que apenas sentimentos.

Na verdade, o que realmente destrói um lar não é a ascensão profissional, mas a ausência de sacrifício, de lealdade e de comprometimento. Porque, em uma união saudável, a ascensão na carreira deveria servir para fortalecer o crescimento familiar.

Ao admitir que o fim de seu primeiro casamento ocorreu por conta do egoísmo, Hackman, com todo o destaque que conquistou em Hollywood, reconheceu o erro e deixou uma lição valiosa para todos nós – uma realidade que muitos só percebem tarde demais: a fama pode ser passageira, mas os laços familiares não, desde que saibamos cultivá-los.

O desejo de se destacar, de garantir um futuro melhor, pode acabar cegando para o presente. O problema é que o tempo não espera. Os filhos crescem, os pais envelhecem, os relacionamentos mudam – e, quando nos damos conta, não há como recuperar o que passou.

Que saibamos valorizar e encontrar o equilíbrio para conquistar, sim, uma carreira sólida, mas, sobretudo, para sermos filhos, pais, maridos, esposas e amigos presentes na vida daqueles que amamos. Porque, no fim, o verdadeiro sucesso não está apenas no que realizamos, mas no que cultivamos ao longo do caminho.

