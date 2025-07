Quem foi o ator que diminuiu o próprio salário para equipe comer melhor Stellan Skarsgård, de 74 anos, reduziu em cerca de 270 mil reais o próprio cachê Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 17/07/2025 - 13h07 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h30 ) twitter

Stellan Skarsgård durante o Festival de Karlovy Vary Reprodução/IMDb

Aos 74 anos, o veterano ator sueco Stellan Skarsgård — famoso por papéis marcantes em produções como Duna, Mamma Mia! e Thor — contou que optou por reduzir seu salário nas filmagens de Sentimental Value para garantir uma alimentação mais digna à equipe. A decisão, segundo ele, impactou positivamente o clima no set e, consequentemente, a qualidade do longa, que já desponta como um dos favoritos ao Oscar de 2026.

“Noruega é um dos países mais ricos, mas não querem gastar dinheiro com comida. Eu diminuí meu salário em cerca de meio milhão de kroner (o equivalente a 270 mil reais) para pagar pela comida de todo mundo. Todos ficam mais felizes e o filme fica bem melhor. Eu nunca mais fiz um filme ruim na Noruega desde então”, afirmou durante uma entrevista no Festival de Cinema de Karlovy Vary, na República Tcheca, onde foi homenageado com o prêmio Crystal Globe por sua contribuição ao cinema mundial.

O site americano Deadline informou que Sentimental Value foi aplaudido por impressionantes 19 minutos após sua exibição no Festival de Cannes — um feito raro, que o coloca entre os três filmes mais ovacionados da história do evento. O sucesso imediato aumentou ainda mais as expectativas em torno da obra dirigida por Joachim Trier, cineasta norueguês indicado ao Oscar por A Pior Pessoa do Mundo (2021).

Olhar humano

Há quem pense que, para um trabalho em equipe funcionar, é preciso apenas de pessoas competentes e com muita experiência. Eu discordo. É claro que o conhecimento é importante, mas, mais que isso, é preciso disposição para aprender e, sobretudo, saber lidar com o outro.

Existem muitos profissionais inteligentíssimos, só que tratam mal os colegas, são egoístas, querem tudo “do seu jeito”, não entendem o que significa liderar.

Por isso, um bom gestor é aquele que está lado a lado do seu time. A atitude de Stellan mostra isso: amor ao próximo e valorização. E todo esse cuidado impacta positivamente no resultado do trabalho.

Afinal, um ambiente saudável não se constrói apenas com metas batidas, mas com gente motivada, respeitada e bem cuidada. Quando um líder abre mão de privilégios em favor do coletivo, ele dá o exemplo na prática — e isso gera confiança.

Pensar no próximo dentro de uma equipe não é caridade, é inteligência emocional, é humanidade. Porque ninguém cresce sozinho e grandes projetos são construídos com colaboração verdadeira.

O sucesso, seja de um filme, de uma empresa ou de qualquer missão, começa no respeito diário entre as pessoas.

Gestores que inspiram são aqueles que, como Stellan, entendem que liderar é servir — e que o brilho de uma conquista é sempre mais bonito quando compartilhado.

