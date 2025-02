Recomeços na vida de Neymar: o que representa a reestreia de hoje na Vila Belmiro? Ao lado de Bruna Biancardi, craque abriu mão de um salário milionário para abraçar uma nova fase Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 05/02/2025 - 10h10 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h27 ) twitter

Em nova etapa, após fechar contrato com o Santos, Neymar posa com Bruna Biancardi e Mavie Divulgação/Santos

Em um retorno que promete renovar as esperanças dos brasileiros que gostam de futebol, Neymar faz sua reestreia hoje contra o Botafogo-SP, às 21h30, pelo Santos, marcando não apenas uma virada na carreira, mas também o início de uma fase pessoal repleta de significado. Com Bruna Biancardi ao seu lado, o craque demonstra que está vivendo uma nova etapa, priorizando a família.

Neste dia especial para o esporte, Bruna revelou o nome da bebê pelas redes sociais. Em uma publicação de apoio ao jogador, que faz aniversário hoje, a influenciadora contou que o nome da filha que o casal espera será Mel. Ela é a quarta filha de Neymar, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena.

No texto, Bruna escreveu:“Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto... 🙈 Mas hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! (...) Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento! (...) Obrigada por tudo e, principalmente, pelos melhores presentes da minha vida: nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje ⚽️🏟️🌟BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel.”

Conexão com os brasileiros

Futebol para mim vai além de torcer pelo clube do coração. Sempre gostei da modalidade; adoro assistir a uma partida, mesmo que não seja do meu time. E, infelizmente, a identificação do brasileiro com os jogadores se perdeu muito nos últimos anos, em grande parte por conta da volatilidade e das constantes mudanças. Antigamente, era comum que os atletas permanecessem nos clubes por amor, e não apenas pelo dinheiro.

Neymar está trazendo esse sentimento de volta. São-paulinos, corintianos, palmeirenses e torcedores de outros times estão felizes com seu retorno. Então, vejo que esse recomeço promete inspirar o país a vibrar pelo futebol raiz novamente.

Ao deixar de lado os holofotes dos contratos milionários, ele abre espaço para uma trajetória que reacende a chama da paixão nacional. Com certeza, a Copa do Mundo do ano que vem terá outro brilho!

Assim, essa volta representa muito mais do que uma simples reestreia: é um convite para que o Brasil redescubra o verdadeiro significado do futebol, onde a família e o amor pelo esporte caminham lado a lado.

Para acompanhar o jogo de Neymar com a camisa do Santos contra o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, fique sintonizado na RECORD, no R7 ou no PlayPlus a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

