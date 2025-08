Rotina matinal: novo estudo mostra como 10 minutos podem salvar (ou estragar) seu dia Pequenos hábitos matinais podem ajudar a proteger a mente, o corpo e a qualidade de vida Refletindo Sobre a Notícia por Ana Carolina Cury|Ana Carolina CuryOpens in new window 01/08/2025 - 11h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h40 ) twitter

Especialistas alertam que o que fazemos ao acordar podem impactar o restante do dia

“Todo dia ela faz tudo sempre igual.” A frase da música Cotidiano, de Chico Buarque, pode soar monótona para alguns, mas a rotina implícita na canção também pode ser sinônimo de previsibilidade, segurança e bem-estar.

Um novo estudo da empresa de pesquisa Talker Research com 2.000 adultos confirmou que quebrar o padrão diário logo pela manhã pode desorganizar todas as tarefas seguintes. A pesquisa revelou que etapas aparentemente simples, como preparar café, escovar os dentes, beber água ou mesmo tomar banho ao acordar, são fundamentais para determinar o humor e a disposição das pessoas ao longo do dia.

38% dos entrevistados disseram que tudo desanda se esquecem do café ou chá fresquinho, enquanto 34% ficam incomodados se pulam a escovação dos dentes. Outros 28% sentem falta de beber água logo cedo. Ou seja, quase metade das pessoas percebe que o ritmo do dia é definido pelos primeiros 10 minutos depois que acordam.

Outra pesquisa interessante, divulgada pela revista científica JAMA e apresentada recentemente na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, mostra que manter uma boa rotina diária pode retardar o declínio cognitivo em até dois anos. Isso porque a previsibilidade das atividades reduz o nível de estresse, trazendo uma sensação de segurança e estabilidade para o cérebro.

Por que é tão importante?

Ter um padrão diário não significa viver no automático ou perder a criatividade. Na verdade, representa proteger a mente e o corpo de um desgaste constante. Ao acordar sabendo exatamente o que fazer nos primeiros minutos, poupamos energia para encarar desafios maiores ao longo do dia.

Só que esses hábitos precisam ser positivos, e levam tempo para serem adquiridos. Em 1960, o cirurgião Maxwell Maltz disse que eram necessários 21 dias para criar um novo comportamento. Mais recentemente, cientistas da University College de Londres descobriram que é preciso mais tempo: em média, 66 dias repetindo uma mesma ação para que ela vire rotina.

Rotina como proteção e incentivo

Hoje entendo que uma boa rotina é aquela que protege, ajuda e incentiva. Não precisa ser algo complicado ou engessado. Basta respeitar pequenas atitudes que fazem diferença para o bem-estar; seja tomar sol, fazer uma caminhada, entre outras.

Um assunto relativamente simples, mas em tempos de vida acelerada, em que o celular é a primeira opção de muitos ao acordar, refletir sobre o que fazer para melhorar o cotidiano é fundamental.

Quais são os primeiros 10 minutos que definem o seu dia? Um estilo de vida organizado, na verdade, é aquele que faz sentido para nós mesmos e nos impulsiona a viver melhor.

