Cepea/USP libera informações diárias sobre mercado do Boi Gordo via aplicativos A evolução das cotações e análises do mercado Pecuário estão disponíveis agora a qualquer interessado, duas vezes ao dia. Gratuitamente. Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 25/02/2025 - 23h37 (Atualizado em 25/02/2025 - 23h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Obter informações sobre o comportamento do mercado de Pecuária de Corte ficou mais fácil a partir de agora. É que as cotações, os dados e as percepções dos pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Cepea, da Esalq/Usp, estão abertos para todos os interessados via “whatsapp”, gratuitamente.

O projeto, lançado nesta quinta-feira (25/02/2025) e coordenado pela pesquisadora Ana Paula Ponchio, já obteve mais de 500 inscritos, que aguardam -- pelo menos duas vezes ao dia -- informações sobre cotações e tendências indicadas nas negociações.

A abertura vem no momento que o Cepea deixa de fornecer dados sobre mercado de Boi Gordo para as operações financeiras da B3, a Brasil Bolsa Balcão. “É que agora não estamos sob as exigências rigorosas e ao cumprimento das normas auditadas que a bolsa precisava para as operações do mercado futuro, por exemplo”, explica Ana Paula. O objetivo é utilizar esse canal para compartilhar breves análises e cálculos, difundindo informações sobre a pecuária, informou o Cepea.

Agora, de segunda a sexta-feira, os membros desse novo grupo receberão o “Bom-dia do Boi Cepea”, um áudio breve com resumo do mercado no dia anterior e cotações em algumas praças. Ao longo do dia, outros conteúdos sobre custos de produção, mercado pecuário e da carne no atacado também serão atualizados.

‌



Pecuarista receoso com baixa do boi – Logo no primeiro dia de liberação de informações (25/02), o Cepea informou pela manhã que o mercado de boi e fêmeas para abate mantinham preços relativamente estáveis, sem repetir as quedas vistas recentemente em muitas praças. Mas acrescentava que vários relatos apontavam enfraquecimento das negociações de reposição. “Leiloeiros chegaram a informar pregões onde nem a metade dos animais disponibilizados foi arrematada”. E concluía: “A percepção é de que as quedas recentes dos preços da arroba acentuam a cautela dos compradores principalmente de bezerro”.

Assim como já ocorre no “Telegram” onde há um grupo mantido pela equipe Boi Cepea, o acesso é aberto. A vantagem com o whatsapp é que ao participar de um grupo, o número do telefone de todos os membros pode ser visualizado pelos demais. “Isso confirma o número de pessoas que a proposta atinge”, diz Ana Paula. Além disso, permite aos membros reagir às publicações da instituição e trocar mensagens com os pesquisadores de Pecuária do Cepea, através de outro acesso: (19) 9 9396-2070.

Para os pecuaristas que informam negócios realizados ao Cepea, já estão disponíveis o Portal do Colaborador, com garantia de sigilo das informações, e o aplicativo Boi Cepea. Através desses canais há atualização diária das cotações do boi, vaca/novilha, boi magro, bezerro e carne em todas as praças pesquisadas, as análises e outras informações, sem custo. Os interessados podem contatar a equipe Pecuária do Cepea ainda através de boicepea@usp.br.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.