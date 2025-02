Da enxada à biotecnologia: exposição em São Paulo visa atrair jovens para Agronegócio Com auxílio de tecnologia digital, a exposição “Tesouros da Terra – Sementes da Inovação”, aborda a evolução e inovação da agricultura ao longo dos séculos. Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 21/02/2025 - 13h19 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h50 ) twitter

Exposição usa recursos digitais visando atrair jovens para o Agro Foto divulgação Yabá

Com o objetivo difundir conhecimento sobre a evolução da agricultura, mostrar o trabalho dos produtores rurais e os avanços das pesquisas científicas, esta aberta , em São Paulo, a exposição “Tesouros da Terra – Sementes da Inovação”. Com apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a exposição é proposta inédita, que explora a evolução do agronegócio, da biotecnologia e visa atrair jovens e adolescentes para o agronegócio.

“Tesouros da Terra” é um projeto ambicioso. Elaborado por cerca de 150 profissionais, utilizando recursos da tecnologia digital em uma área de 100 metros quadrados, a exposição lança mão de dinâmicas interativas, imersivas, com jogos e experiências táteis para atrair educadores, estudantes, pesquisadores, agricultores familiares e interessados em entender melhor o Agronegócio, inclusive ativistas.

Andrea: temos um apagão de mão de obra no Agro

Da enxada a biotecnologia -- A exposição destaca a vinda dos imigrantes ao Brasil, esclarece aspectos da evolução na agricultura e a realidade no campo hoje, mostrando ainda o trabalho dos cientistas, agrônomos, bioquímicos e biotecnólogos. E mostra também processos de pesquisa, desenvolvimento em laboratório e análise no campo para, por exemplo, verificar se determinadas sementes estão adequadas para serem multiplicadas e comercializadas. “Um olhar técnico e científico sobre melhoramento genético”, diz Andrea Moreira, especialista em ESG e Investimento Social, coordenadora da exposição.

‌



A proposta da exposição, como se vê, é rebater com informações algumas críticas a atividade agropecuária, mostrando a importância de um setor da economia brasileira que hoje é quase 24% do Produto Interno Bruto, gera 26% dos empregos do País e responde por 46% do valor obtido com as exportações. E mais do que isso, a exposição visa despertar nos jovens o interesse nas profissões voltadas ao agronegócio.

A demanda por mão de obra no Agronegócio é grande não só no Brasil: as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que a produção de alimentos no planeta precisaria crescer 60% nos próximos 25 anos, para possibilitar segurança alimentar a estimados 9,7 bilhões de habitantes. “Temos um apagão de mão de obra no campo. E esperamos ampliar os horizontes dos jovens sobre a importância de estudar temas de biotecnologia e informar as carreiras que existem e estão crescendo no mercado”, explica Andrea.

A exposição “Tesouros da Terra permanece até 20 de abril na Biblioteca de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 – Santana (SP) de terça a domingo. Após esse período segue para Brasília. Para mais informações, acesse: https://www.projetotesourosdaterra.com.br/

