Enquanto a população brasileira envelhece, o êxodo rural se intensifica e jovens perdem interesse na zona rural No Brasil, a zona rural perdeu 4,3 milhões de habitantes nos últimos 12 anos. Falta interesse dos jovens em ficar no campo e isso afeta sucessão familiar no Agronegócio. Trilha do Agro|Valter Puga JrOpens in new window 11/03/2025 - 11h16 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por Regina Couto

O envelhecimento da população brasileira é uma realidade crescente, e seu impacto é especialmente notável nas áreas rurais, onde a migração dos jovens para os centros urbanos tem se intensificado, atraídos pelas oportunidades oferecidas nas cidades.

O êxodo rural aliado ao movimento demográfico de envelhecimento da população, resulta em gestores cada vez mais maduros no comando das fazendas. Esse cenário representa um desafio crescente para a administração das propriedades, tornando a sucessão familiar um tema estratégico para a continuidade e sustentabilidade do setor.

Paralelamente, o setor agropecuário brasileiro segue em expansão, tornando ainda mais desafiadora a transmissão da gestão das propriedades para as futuras gerações e exigindo estratégias para incentivar a permanência dos jovens no campo.

‌



De fato, o Brasil vem se consolidando como o maior exportador global de commodities agrícolas – nos últimos dez anos, as exportações brasileiras dobraram de volume. E as perspectivas são de continuidade deste avanço, consolidando o Brasil como celeiro do mundo.

Em 2024, o Brasil exportou 179,3 milhões de toneladas de carnes, milho, soja e algodão, superando as 123 milhões de toneladas exportadas pelos Estados Unidos no mesmo ano. Projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) indicam que até 2034 as exportações brasileiras poderão alcançar 235,6 milhões de toneladas, representando um aumento de 37%. Em contrapartida, as exportações americanas devem crescer 23%, atingindo 143 milhões de toneladas no mesmo período.

‌



A transformação do agronegócio brasileiro vem sendo impulsionada por vários fatores: avanços na pesquisa agrícola que elevaram a produtividade, expansão da área cultivável e investimentos em tecnologias inovadoras. O Brasil também se destaca por sua capacidade de realizar múltiplas colheitas anuais na mesma área de terra, diferenciando-se de outros grandes produtores.

Enquanto a produção agrícola brasileira continua em expansão, o campo enfrenta um desafio crescente: a redução do número de jovens e o aumento de idosos na gestão. Para ilustrar essa transformação, a zona rural perdeu 4,3 milhões de habitantes nos últimos 12 anos, enquanto as áreas urbanas ganharam 16 milhões, conforme dados do Censo 2022 do IBGE. Além do êxodo rural, o envelhecimento da população é uma preocupação crescente. Até 2060, a faixa etária da população com mais de 60 anos deverá mais que dobrar, passando dos atuais 34,2 milhões para 73 milhões. Em contrapartida, a população jovem entre 15 e 29 anos deve cair dos atuais 47,3 milhões para apenas 31 milhões até 2060.

‌



Para enfrentar esses desafios, é fundamental criar estratégias que tornem o campo mais atraente para os jovens. Isso pode incluir a modernização das práticas agrícolas, o uso de tecnologias inovadoras e a promoção de uma gestão mais profissionalizada. Ao integrar tradição e inovação, é possível despertar o interesse dos jovens em continuar o legado familiar.

Diante desse cenário demográfico e do êxodo rural, os principais desafios que o agronegócio brasileiro deverá enfrentar incluem as dificuldades relacionadas à mão de obra — que nem sempre poderão ser resolvidas apenas com tecnologia — e as questões de sucessão familiar no campo. A construção de um futuro sustentável para o agronegócio depende da capacidade de atrair e reter novas gerações no setor.

*Regina Couto é Economista especializada em análise setorial. Já atuou na Serasa, no Banco BBVA e no Departamento Econômico do Bradesco. Dirige a RHCouto Consultoria voltada a estudos de mercado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.