Preço das cebolas sobem até 50% em menos de duas semanas Fim da colheita em Santa Catarina e estoques reduzidos impulsionaram os preços Trilha do Agro|Valter Puga Jr 20/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 20/05/2025 - 18h40 )

Os preços da cebola sobem neste final de colheita em Santa Catarina, principalmente nas regiões de Ituporanga e Lebon Régis. Os estoques estão mais baixos e os trabalhos no campo estão próximo do final. Para pesquisadores da área de hortifrúti do Cepea/USP, fora esse estoque menor, a alta nas cotações é resultado de oferta restrita nas diferentes regiões do país e a dificuldades para entrada de produtos argentinos. E os preços disparam.

No início de maio produtor de Ituporanga (SC) entregava cebola vermelha a R$ 1,65 o quilo. Mas entre 12 e 16 de maio os preços já estavam em média a R$ 2,67 por quilo na roça, aumento de 43,7% frente a semana anterior. Em Lebon Régis, o preço pago pela cebola beneficiada subiu 50% no mesmo período, para R$ 60,00 a saca de 20 quilos.

No Vale do São Francisco, no início de maio a saca de 20 quilos da cebola Amarela (a híbrida - tipo 3) no beneficiador era cotada a R$ 54,90 e duas semanas depois saltava para R$ 71,50, ou 30,20% mais. Na região de Caçador (SC), produtor recebia no início de maio R$ 1,70 por quilo de cebola Crioula (vermelha), mas menos de 15 dias depois os negócios giravam perto de R$ 3,00. Nas duas regiões de Santa Catarina os estoques estão enxutos e as atividades no campo terminam em poucos dias.

A alta nas cotações permanece enquanto não chegam no mercado safras de outras regiões produtoras no Brasil. E o recebimento de cebolas importadas da Argentina, que abasteceria o mercado interno, foi prejudicado por menor oferta de transporte e algumas dificuldades para liberação das cargas na aduana. Essas importações de cebolas continuam até junho, como se espera, mas diminuem após esse período com as safras das regiões produtoras no Brasil. É que mais adiante chegam as safras do Nordeste, do cerrado e de São Paulo e com isso as cotações tendem a retornar para valores mais baixos.

