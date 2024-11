Café sustentável: exportadores ajustam produção para atender a regras ambientais

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e a Fundação Solidaridad firmaram um acordo de cooperação técnica visando promover a sustentabilidade da cafeicultura brasileira. Conforme Silvia Pizzol, diretora de sustentabilidade do Cecafé, em entrevista à RECORD NEWS neste sábado (19), a iniciativa pretende alinhar os projetos de desenvolvimento da cadeia do café às exigências do mercado externo , que demanda cada vez mais transparência em relação à governança socioambiental. A parceria visa garantir que os exportadores associados ao Cecafé atendam aos critérios ambientais do novo regulamento, assegurando a competitividade do café brasileiro no mercado internacional.



A União Europeia é um dos maiores importadores de café brasileiro , responsável por 47,3% das exportações nacionais no primeiro semestre de 2024. Países como Alemanha, Bélgica e Itália estão entre os principais consumidores do produto. No entanto, com o novo regulamento da União Europeia para Produtos Livres de Desmatamento (EUDR), o café só poderá ser exportado para o bloco se não for cultivado em áreas desmatadas após 31 de dezembro de 2020.