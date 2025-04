Exportações brasileiras de carne suína crescem 26% em março; receita teve alta de 44%

O Brasil registrou um aumento significativo nas exportações de carne suína em março, com um crescimento de mais de 26%, totalizando 116 mil toneladas. Os dados divulgados pela ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), com base em informações da Secretaria de Comércio Exterior, indicam que o faturamento foi ainda maior, com alta de 44,2%.



A receita gerada pelas vendas externas da proteína, entre in natura e processados, chegou a US$ 278 milhões (cerca de R$ 1,6 milhão na cotação atual) no mês, contra US$ 192 milhões (aproximadamente R$ 1,1 milhão) no mesmo período do ano passado.



Entre os principais destinos, estão as Filipinas , com 27 mil toneladas embarcadas — aumento de 85%. Santa Catarina segue na liderança dos estados exportadores, com um crescimento de 8,6% em comparação com março de 2024.