Agro brasileiro exporta US$ 15,6 bilhões em março e registra segundo maior valor da série histórica Setor é responsável por 53,6% de todas as vendas externas do Brasil; resultado representa alta de 12,5% em relação a 2024

Record News Rural|Do R7 14/04/2025 - 13h25 (Atualizado em 14/04/2025 - 13h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share