Confira os melhores momentos do Agro Record News desta semana (16/11)

O Agro Record News desta semana , exibido com exclusividade nas manhãs de sábado na RECORD NEWS, abordou a chegada das chuvas nas lavouras do sudeste do país, que deram fim a um longo período de estiagem e já causaram efeitos positivos imediatos na folhagem do café e na produção de laranja , elevando o otimismo com a safra de 2025. O programa também trouxe o faturamento bilionário do mercado de frango de corte na região de Brasília, onde os produtores exportam a proteína para países como Japão, Arábia Saudita, Rússia e México.



Os destaques também se voltaram ao Rio Grande do Sul , com a divulgação do informativo do Emater/RS-Ascar (Escritório Central da Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural), que apontou que o plantio de arroz avança em ritmo adequado, após as fortes chuvas que assolaram o estado no primeiro semestre deste ano. Devido aos grandes estragos causados por esta tragédia ambiental, o Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação e prorrogação do pagamento do crédito rural aos produtores gaúchos , com novo prazo estabelecido até o dia 27 de novembro.