Irrigação a partir do Rio São Francisco transforma cenário de deserto em polo de produção de frutas

O sertão brasileiro se transformou em um dos principais polos de produção e exportação de frutas brasileiras . Apesar do clima semiárido e aspecto de deserto, a região é repleta de árvores, plantas e folhas graças aos sistemas e projetos de irrigação a partir do rio São Francisco.



Entre eles, o projeto de irrigação Nilo Coelho de Petrolina é o maior em funcionamento no Brasil. O sistema irriga água do São Francisco pela barragem de Sobradinho e tem capacidade de fornecer 23 metros cúbicos por segundo, o que poderia abastecer toda a população do Rio de Janeiro.



Segundo o presidente da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), Marcelo Moreira, a empresa deve duplicar a área de irrigação até 2030, e ressalta que o Brasil é um dos países com maior potencial para crescer no setor.