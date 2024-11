Drogas, vidro e TV quebrada: o que foi encontrado no quarto onde estava Liam Payne antes de morrer

Cantor e ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne morreu aos 31 anos na tarde desta quarta-feira (16). Ele havia afirmado recentemente estar sóbrio, após lutar contra o vício em drogas e álcool. O artista caiu do terceiro andar do hotel CasaSur , em Buenos Aires. No quarto do cantor, foram encontrados uma televisão quebrada, taças, pedaços de papel alumínio e garrafas de bebidas espalhadas, além de indícios de uso de entorpecentes.



A banda britânica One Direction teve um sucesso estrondoso em 2010 e conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Com a pausa do grupo em 2016, cada integrante seguiu carreira solo. Payne lançou seu primeiro disco em 2019 e estava trabalhando há um ano no próximo álbum, que deveria ser lançado em poucos dias. Ele deixa o filho Bear Grey, de 7 anos.