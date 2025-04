Popstar virtual: cantora criada por computação gráfica faz sucesso e lota shows nos Estados Unidos

Sob os holofotes, Mori Calliope canta, dança e encanta o público — mas não existe de verdade. Criada por computação gráfica por uma agência de talentos de Tóquio, a cantora virtual faz sucesso ao redor do mundo e, recentemente, lotou um show em Hollywood, nos Estados Unidos.



Toda a performance no palco é feita por meio de projeção holográfica , mas Mori se comunica normalmente com a plateia e até convida os fãs a cantarem junto. A personagem é considerada uma V-Tuber, ou Youtuber Virtual, em português, um fenômeno que pode movimentar o equivalente a R$ 23 bilhões a partir de 2030.