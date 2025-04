Microfones, poses e autógrafos: conheça a experiência imersiva que transforma fãs em ídolos de k-pop

Com o sucesso global do k-pop , fenômeno da cultura sul-coreana, um centro de experiência de ídolos na China realiza o sonho de muitos fãs de viver como uma estrela por um dia. Os visitantes têm acesso a camarins, podem escolher entre mais de 200 figurinos, segurar microfones e até dar autógrafos como os famosos — tudo por algumas horas de puro brilho. A atração recebe cerca de 40 clientes por dia, incluindo turistas da Rússia, do Japão e da própria Coreia do Sul . O pacote completo, com roupas, calçados, cabelo e maquiagem, custa aproximadamente R$ 265, na cotação atual.