G20: Garantia da Lei e da Ordem entra em vigor no Rio com ajuda da Marinha

A Garantia da Lei e da Ordem entrou em vigor no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (14), para garantir a segurança do G20 , encontro que reunirá chefes de Estado das maiores economias do mundo. A operação conta com o apoio da Marinha e está ativa 24 horas por dia. Além de cuidar dos pontos de encontro do evento, os militares também devem atuar nas linhas expressas e estão responsáveis pelo patrulhamento dos trajetos que serão percorridos pelos líderes mundiais. Os agentes também estão equipados para intervir em qualquer tipo de ameaça.