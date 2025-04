Bombeiros contêm princípio de incêndio em prédio abandonado no centro de São Paulo

Policiais que faziam um patrulhamento de rotina evitaram que um prédio abandonado pegasse fogo no bairro da Santa Efigênia, região central de São Paulo , na madrugada desta segunda-feira (7). Os agentes notaram um foco de incêndio e chamaram o Corpo de Bombeiros , que trabalhou no local com seis viaturas para conter o avanço das chamas. Ninguém ficou ferido.