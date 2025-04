Criminosos roubam motos de luxo e colocam vidas em risco para ostentar em bailes funk de São Paulo

O dono de uma transportadora e sua esposa voltavam de uma viagem, quando foram baleados durante uma tentativa de assalto em Guarulhos (SP), em setembro de 2024. O alvo dos criminosos era a motocicleta de luxo pilotada pela vítima. Veículos como esses são vendidos por receptadores por cerca de 10% do valor original. Mas, antes da comercialização clandestina, as gangues usam as motos para ostentar em bailes funk nas periferias de São Paulo.





Depois do roubo, as peças costumam ser desmontadas e distribuídas em lojas. Em alguns casos, o comerciante realiza o desmanche e revende no próprio estabelecimento. No início de março, a Polícia Civil cumpriu 34 mandados de busca e apreensão em locais suspeitos de receptação de peças de automóveis roubados.