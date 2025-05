Procura por veículos usados cresce após aumento nos preços de carros novos

O aumento nos preços de carros novos faz a procura por usados crescer nos últimos meses. Em março de 2025 o preço médio de veículos 0 km chegou a R$ 85.000, o maior patamar da história.



Segundo Matheus Bozio, vendedor de carros usados, a qualidade dos veículos de fábrica caíram, mesmo com o aumento do preço. Os impostos e as taxas de juros do país são a principal causa do aumento da procura por carros já rodados. Além disso, as garagens de veículos usados também oferecem melhores condições de pagamento e troca.