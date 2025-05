Entenda o impacto da queda do preço do diesel na economia brasileira

A redução do preço do diesel anunciada pela Petrobras “não deve ser a última queda”, afirma o economista Roberto Troster, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (6). A estatal anunciou a redução de R$ 0,16 por litro, com o novo valor de R$ 3,27. Nas bombas, o preço deve chegar a R$ 2,81, representando uma queda de R$ 0,14. A diferença entre os valores se dá pela mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel na composição do diesel B, vendido aos clientes.



Troster relata que a redução diminui o preço do transporte e, consequentemente, dos alimentos. “Isso tem um efeito multiplicador em toda a matriz de preços da economia, então isso em uma pressão deflacionária”, diz. O economista ainda explica que a queda tem relação com a redução do preço do petróleo, devido a uma desaceleração da economia mundial.