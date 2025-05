Mudanças no Minha Casa, Minha Vida auxiliam o setor da construção civil, diz economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (6), o economista Roberto Troster comenta as mudanças nas regras do programa Minha Casa, Minha Vida , nas quais famílias com até R$ 12 mil de renda podem aderir à nova modalidade de financiamento com até 10% de juros ao ano e prazo de 35 anos para imóveis de até R$ 500 mil.



Segundo Troster, a medida vai além de auxiliar na diminuição do déficit habitacional, uma vez que promove a construção de novos imóveis. “A construção civil intensifica a mão de obra. À medida que você financia isso, você está financiando emprego ”, explica.